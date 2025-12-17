Probleme pentru Reghecampf în Rwanda, acolo unde a fost trimis de războiul civil din Sudan

ADVERTISEMENT

Al-Hilal Omdurman, echipă pe care Laurențiu Reghecampf o antrenează din luna august, a fost învinsă, pe teren propriu, de formația Rutsiro, scor 1-2. Meciul a avut loc în campionatul Rwandei, acolo unde joacă Al Hilal.

Reghecampf a pierdut pe teren propriu în Rwanda

Deși formația provine din Sudan, echipa s-a mutat în campionatul din Rwanda, la o distanță de peste 2.000 de kilometri, din pricina războiului. Anul trecut, Al Hilal a jucat, din aceleași motive, în campionatul Mauritaniei.

Laurențiu Reghecampf a înregistrat primul eșec în campionat, pierzând la Rutsiro, ocupanta locului 12 în campionatul din Rwanda. În acest moment, Al Hilal e pe locul 16, dar a jucat doar 5 meciuri, în vreme ce majoritatea echipelor au 12 partide disputate.

Înfrângerea echipei lui Reghe a fost cauzată în principal de plecarea la echipa națională a Sudanului a zece jucători.

Românul are zece jucători plecați la națională

Reghe a mai trecut printr-o situație similară săptămânile trecute, când a avut 11 fotbaliști la Cupa Statelor Arabe, acolo unde Sudanul a câștigat un singur punct, fiind eliminată în faza grupelor. O participare marcată de revolta fotbaliștilor împotriva șefilor federației, care nu le-au achitat banii promiși. Apoi, nici nu au terminat bine competiția din Qatar, că internaționalii lui Reghecampf au fost nevoiți să plece în Maroc.

Iar restul au rămas în Rwanda, însă nu e sigur că Al Hilal va putea juca până la final acolo. În presa din Sudan, au apărut informații conform cărora Al-Hilal Omdurman ar putea încheia sezonul într-o altă țară, și anume în Libia. Al Hilal joacă doar pentru a avea meciuri în picioare, în perspectiva disputelor din Liga Campionilor Africii, pentru că ea nu poate fi declarată campioană chiar dacă ar termina pe primul loc.

Campionatul Rwandei este dominat de formația Police Kigali, echipa Poliției din Rwanda. Competiția are la start formații precum Gicumbi, Gasogi, Bugesera, Musanze sau Gorilla. Cu aceasta din urmă, Reghe are meci pe 24 decembrie pe Kigali Pele Stadium, denumit așa după numele fostului mare fotbalist brazilian.

Obiectivul lui Al Hilal e câștigarea Ligii Campionilor Africii

Principalul obiectiv al echipei lui Laurențiu Reghecampf este câștigarea Ligii Campionilor Africii. El este în grafic pentru calificarea din grupe. Are patru puncte, după două meciuri, în grupa din care mai fac parte Mamelodi Sundows (Africa de Sud), MC Alger (Algeria) și FC Saint-Éloi Lupopo (Congo). Următoarele două meciuri ale celor de la Al Hilal sunt pe 30 ianuarie și 14 februarie.

Ratarea acestui obiectiv ar putea duce la plecarea antrenorului român.