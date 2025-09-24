Probleme pentru selecționerul Austriei! Ralf Rangnick, în spital înainte de meciul contra României

Ralf Rangnick, în vârstă de 67 de ani, a fost supus mai multor intervenții chirurgicale la gleznă după ce a contactat o bacterie din spital în timpul unei operații din luna iunie. Selecționerul Austriei își va lăsa asistentul să anunțe lotul convocat pentru meciurile cu San Marino și România.

Ralf Rangnick, încă în spital cu trei săptămâni înainte de meciul cu România

Selecionerul naționalei Austriei se recuperează În acest moment, el se află în spital și va fi nevoit să mai rămână câteva zile, astfel că nu va putea face anunțul despre jucătorii pe care se va baza în acțiunea din luna octombrie.

Cel care va face anunțul așteptat de fotbaliștii austrieci va fi asistentul lui Rangnick, Lars Kornetka sunt șanse minime ca antrenorul să absenteze de pe bancă în meciurile cu San Marino și România.

În ultimele săptămâni, din cauza durerilor la gleznă, Spre exemplu, în partida cu Bosnia, experimentatul tehnician a fost surprins în timp ce a străbătut terenul de joc cu ajutorul unei biciclete electrice.

Johannes Gabel este specialistul la care Ralf Rangnick a apelat pentru intervențiile sale. Tot același medic l-a operat și pe Jamal Musiala după accidentarea horror din această vară de la Campionatul Mondial al Cluburilor.

România, cu mai multe speranțe decât șanse

România a pierdut puncte prețioase în acțiunea din luna septembrie după ce a remizat contra Ciprului, iar șansele unei calificări de pe prima poziție au ajuns aproape de 0. Nu numai că „tricolorii” sunt nevoiți să câștige toate meciurile rămase, însă depind și de alte rezultate favorabile cu o probabilitate foarte mică de a se întâmpla.

Chiar dacă va rata calificarea prin intermediul preliminariilor, România lui Mircea Lucescu mai are o șansă prin barajul câștigat în urma UEFA Nations League, unde ar putea întâlni echipe cu nume uriașe, precum Italia.