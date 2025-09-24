Sport

Probleme pentru selecționerul Austriei! Ralf Rangnick, în spital înainte de meciul contra României

Ralf Rangnick continuă să se confrunte cu probleme medicale înainte de următoarea acțiune a naționalelor. Când ar putea reveni pe banca tehnică
Ciprian Păvăleanu
24.09.2025 | 08:00
Probleme pentru selectionerul Austriei Ralf Rangnick in spital inainte de meciul contra Romaniei
ULTIMA ORĂ
Ralf Rangnick continuă să aibă probleme de sănătate înaintea duelului dintre România și Austria. Foto: Colaj FANATIK

Ralf Rangnick, în vârstă de 67 de ani, a fost supus mai multor intervenții chirurgicale la gleznă după ce a contactat o bacterie din spital în timpul unei operații din luna iunie. Selecționerul Austriei își va lăsa asistentul să anunțe lotul convocat pentru meciurile cu San Marino și România.

ADVERTISEMENT

Ralf Rangnick, încă în spital cu trei săptămâni înainte de meciul cu România

Selecionerul naționalei Austriei se recuperează în urma numeroaselor intervenții chirurgicale pe care le-a avut la nivelul gleznei în ultima vreme. În acest moment, el se află în spital și va fi nevoit să mai rămână câteva zile, astfel că nu va putea face anunțul despre jucătorii pe care se va baza în acțiunea din luna octombrie.

Cel care va face anunțul așteptat de fotbaliștii austrieci va fi asistentul lui Rangnick, Lars Kornetka. Conform presei austriece, sunt șanse minime ca antrenorul să absenteze de pe bancă în meciurile cu San Marino și România.

ADVERTISEMENT

În ultimele săptămâni, din cauza durerilor la gleznă, Rangnick a ales să se deplaseze prin diverse metode. Spre exemplu, în partida cu Bosnia, experimentatul tehnician a fost surprins în timp ce a străbătut terenul de joc cu ajutorul unei biciclete electrice.

Johannes Gabel este specialistul la care Ralf Rangnick a apelat pentru intervențiile sale. Tot același medic l-a operat și pe Jamal Musiala după accidentarea horror din această vară de la Campionatul Mondial al Cluburilor.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost

România, cu mai multe speranțe decât șanse

România a pierdut puncte prețioase în acțiunea din luna septembrie după ce a remizat contra Ciprului, iar șansele unei calificări de pe prima poziție au ajuns aproape de 0. Nu numai că „tricolorii” sunt nevoiți să câștige toate meciurile rămase, însă depind și de alte rezultate favorabile cu o probabilitate foarte mică de a se întâmpla.

ADVERTISEMENT
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o...
Digisport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România

Chiar dacă va rata calificarea prin intermediul preliminariilor, România lui Mircea Lucescu mai are o șansă prin barajul câștigat în urma UEFA Nations League, unde ar putea întâlni echipe cu nume uriașe, precum Italia.

Daniel Pancu, sfidat de Louis Munteanu la naționala U21:„Nici nu se uita la...
Fanatik
Daniel Pancu, sfidat de Louis Munteanu la naționala U21:„Nici nu se uita la mine”
Fază de cascadorii râsului în Cupa Ligii Angliei! Superstarul lui Liverpool a fost...
Fanatik
Fază de cascadorii râsului în Cupa Ligii Angliei! Superstarul lui Liverpool a fost eliminat după ce și-a scos tricoul. Video
Va fi Dobre huiduit la următoarele meciuri ale Rapidului? „Ar fi o adevărată...
Fanatik
Va fi Dobre huiduit la următoarele meciuri ale Rapidului? „Ar fi o adevărată implozie”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Umit Akdag, abandonat de FRF? 'Am vorbit cu el și mi-a spus că...
iamsport.ro
Umit Akdag, abandonat de FRF? 'Am vorbit cu el și mi-a spus că nu l-a căutat nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!