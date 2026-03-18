Probleme pentru Sorana Cîrstea la Miami! Adversarul neașteptat care i-a pus bețe în roate jucătoarei din România

Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la turneul de la Miami, dar a avut dificultăți în primul ei meci. Românca, locul 35 WTA, a trecut destul de clar de chinezoaica Shuai Zhang (61 WTA), cu 6-3, 6-4, într-un meci care a durat doar 71 de minute.

Sorana Cîrstea a avut de înfruntat frigul și vântul la Miami

Sorana a acuzat însă condițiile în care s-a jucat meciul, în Florida fiind destul de frig pentru această perioadă. Mai mult decât atât, în timpul meciului a bătut și vântul destul de tare.

Chira și așa însă, Sorana s-a descurcat bine, ea reușind 14 ași și câștigând 78 la sută din punctele jucate pe primul serviciu. Cîrstea se va reîntâlni în turul următor cu Linda Noskova, favorita 14. Va fi al treilea lor meci din acest sezon, toate, în ultimele trei turnee.

Cele două și-a împărțit până acum victoriile. Sorana a învins-o pe Noskova în două seturi la Dubai, în vreme ce jucătoarea din Cehia s-a revanșat la Indian Wells, unde a câștigat un duel de un nivel ridicat, 6-7, 6-4, 6-4.

Urmează a treia confruntare din 2026 cu Linda Noskova

Dacă trece și de Noskova, Sori o poate întâlni pe Elise Mertens, belgianca de pe locul 21 mondial, care în turul II se va confrunta cu învingătoarea din partida Dalma Galfi (Ungaria – 87 WTA) – Elvina Kalieva (SUA – 154 WTA).

Cel mai bun rezultat al Soranei la Miami este semifinala din 2023. Ea a ajuns, ulterior, în turul 4, în 2024 și în turul 2, anul trecut. Pentru prezența în turul al doilea,

Tot la Miami, Gabriela Ruse va juca împotriva Antoniei Ruzic în turul inaugural, iar dacă trece de aceasta se va confrunta cu Madison Keys.

Șansă mare pentru Jaqueline Cristian

O șansă neașteptată a avut Jaqueline Cristian, care a intrat în ultimul moment pe lista capilor de serie, după retragerea Emmei Raducanu din turneu. Ea a intrat astfel direct în turul al doilea, unde va juca cu învingătoarea din meciul Viktoria Golubovic (Elveția – 84 WTA) – Peyton Stearns (SUA – 47 WTA). Mai departe, Cristian ar putea să o întâlnească pe Ekaterina Alexandrova.

Jaqueline Cristian nu mai este racheta numărul 1 a României, ea fiind depășită în această săptămână de Sorana Cîrstea, care a urcat pe locul 35 mondial. Jaqueline Cristian a coborât un loc şi este pe 36. Gabriela Ruse a urcat un loc şi este pe locul 73 mondial.

Ultima româncă în Top 200, Anca Todoni, a coborât de pe 185 pe 187. Și ea lipsește din circuit fiind în recuperare după o accidentare care a necesitat operație.