Probleme pentru suporterii FCSB! Poliția a reținut 4 membri ai galeriei după o bătaie în tramvai

Incident grav în Superliga. Patru tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, membri ai galeriei FCSB, au fost reținuți de Poliția Capitalei, fiind acuzați de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Faptele s-au petrecut în noiembrie 2025, într-un tramvai din București, iar victimele au fost trei adolescenți.

Patru suporteri FCSB au fost reținuți de Poliție pentru agresiune. Totul s-a întâmplat înainte de un meci din Superliga

Cazul a revenit în atenție în această săptămână, chiar înaintea unui meci din campionatul României, cu FC Argeș, după ce anchetatorii au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție și au dispus reținerea suspecților. Potrivit agresiunea ar fi avut loc în timp ce cei patru se deplasau către meciul FCSB – Petrolul Ploiești.

Din probele strânse de polițiști reiese un petrecut în plină zi, într-un spațiu public. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din tramvai au jucat un rol important în identificarea agresorilor, susțin surse apropiate anchetei.

Agresorii sunt tineri cu vârste între 14 și 21 de ani! Comunicatul Poliției

a transmis, printr-un comunicat oficial, detalii ample despre desfășurarea operațiunii și despre faptele cercetate. Potrivit anchetatorilor, totul a început în data de 22 noiembrie 2025, când polițiștii au fost sesizați cu privire la o agresiune petrecută într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Agresorii ar fi patru tineri cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani.

„Ieri, 15 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov. În urma activităților desfășurate, au fost reținute patru persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, la data de 22 noiembrie 2025, patru persoane, în timp ce se aflau într-un tramvai, ar fi agresat fizic trei minori, unul în vârstă de 16 ani și doi în vârstă de 15 ani, lovindu-i cu pumnii și picioarele la nivelul capului și al corpului. Prin acțiunile lor, persoanele în cauză ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice”, se arată în comunicatul emis de Poliția Capitalei.