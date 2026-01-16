Sport

Probleme pentru suporterii FCSB! Poliția a reținut 4 membri ai galeriei după o bătaie în tramvai

Poliția Capitalei a reținut patru membri ai galeriei FCSB, cu puțin timp înainte de meciul cu FC Argeș, în urma unui incident violent din noiembrie 2025.
Alex Bodnariu
16.01.2026 | 14:45
Probleme pentru suporterii FCSB Politia a retinut 4 membri ai galeriei dupa o bataie in tramvai
ULTIMA ORĂ
Patru suporteri FCSB au fost reținuți de Poliție pentru agresiune. Totul s-a întâmplat înainte de un meci din Superliga
ADVERTISEMENT

Incident grav în Superliga. Patru tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, membri ai galeriei FCSB, au fost reținuți de Poliția Capitalei, fiind acuzați de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Faptele s-au petrecut în noiembrie 2025, într-un tramvai din București, iar victimele au fost trei adolescenți.

Patru suporteri FCSB au fost reținuți de Poliție pentru agresiune. Totul s-a întâmplat înainte de un meci din Superliga

Cazul a revenit în atenție în această săptămână, chiar înaintea unui meci din campionatul României, cu FC Argeș, după ce anchetatorii au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție și au dispus reținerea suspecților. Potrivit News.ro, agresiunea ar fi avut loc în timp ce cei patru se deplasau către meciul FCSB – Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT

Din probele strânse de polițiști reiese un episod de violență extremă, petrecut în plină zi, într-un spațiu public. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din tramvai au jucat un rol important în identificarea agresorilor, susțin surse apropiate anchetei.

Agresorii sunt tineri cu vârste între 14 și 21 de ani! Comunicatul Poliției

Poliția Capitalei a transmis, printr-un comunicat oficial, detalii ample despre desfășurarea operațiunii și despre faptele cercetate. Potrivit anchetatorilor, totul a început în data de 22 noiembrie 2025, când polițiștii au fost sesizați cu privire la o agresiune petrecută într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Agresorii ar fi patru tineri cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

„Ieri, 15 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov. În urma activităților desfășurate, au fost reținute patru persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

ADVERTISEMENT
Au scris istorie împreună, dar ea a
Digisport.ro
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"

Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, la data de 22 noiembrie 2025, patru persoane, în timp ce se aflau într-un tramvai, ar fi agresat fizic trei minori, unul în vârstă de 16 ani și doi în vârstă de 15 ani, lovindu-i cu pumnii și picioarele la nivelul capului și al corpului. Prin acțiunile lor, persoanele în cauză ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice”, se arată în comunicatul emis de Poliția Capitalei.

ADVERTISEMENT
Adrian Petre are toată susținerea de la soția sa la Survivor România! Mesajul...
Fanatik
Adrian Petre are toată susținerea de la soția sa la Survivor România! Mesajul postat de Anastasia Petre
Lovitură înainte de FC Argeș – FCSB: e pregătit să intre titular în...
Fanatik
Lovitură înainte de FC Argeș – FCSB: e pregătit să intre titular în locul lui Duarte. Exclusiv 
Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la...
Fanatik
Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la un turneu în Australia, iar ce a urmat a fost complet neașteptat: ”Nu e de glumă”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A spus în direct numele succesorului lui Răzvan Burleanu în fruntea FRF: 'Pe...
iamsport.ro
A spus în direct numele succesorului lui Răzvan Burleanu în fruntea FRF: 'Pe el îl pregătesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!