Probleme pentru suporterii Universității Craiova! Riscă să nu ajungă la meciul cu AEK Atena. Exclusiv

Universitatea Craiova a primit vești proaste înaintea meciului cu AEK Atena din etapa a 6-a din „faza ligii” Conference League. Echipa lui Filipe Coelho este în pericol să nu aibă parte de suportul fanilor pe OPAP Arena.

Universitatea Craiova, fără fani la meciul cu AEK Atena?

Meciul cu AEK Atena este Confruntarea de pe OPAP Arena are loc joi, 18 decembrie, de la ora 22:00.

În România, , dar și liveTEXT pe site-ul FANATIK.RO. Totuși, cei mai înfocați fani ai alb-albaștrilor au ales să își urmeze favoriții și să îi susțină chiar din Grecia. FANATIK a aflat în exclusivitate că suporterii olteni întâmpină dificultăți să ajungă la meci.

Din informațiile FANATIK, unii dintre simpatizanții Universității Craiova au probleme din cauza grevei transportatorilor din Grecia. Fanii craioveni au fost devizați zeci sau chiar sute de kilometri, motiv pentru care riscă să nu ajungă deloc la partida din ultima etapă a „fazei ligii” Conference League.

Cât costă un bilet în sectorul fanilor olteni la AEK Atena – U Craiova

Având în vedere importanța acestui meci și faptul că deplasarea nu este una lungă .

Suporterilor craioveni li s-au rezervat sectoarele 46 și 48 din OPAP Arena. Prețul unui bilet pentru oaspeți a fost de 105 lei la partida dintre AEK Atena și Universitatea Craiova.