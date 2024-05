Probleme pentru un club din liga a doua. Finanțatorul echipei vrea să se retragă din fotbal. ”M-ar durea inima ca echipa să se desființeze”

. Anton Măzărianu, finanțatorul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, a luat decizia de a nu mai investi în echipă din cauza colaborării deficitare cu autoritățile locale.

Probleme la Ceahlăul Piatra Neamț

Ceahlăul a fost la un pas de accederea în . Moldovenii au terminat pe locul 7, la un punct distanță de Csikszereda, ultima echipă care și-a asigurat prezența în top 6. În prezent, Nemțenii sunt pe locul 2 în Grupa A a playout-ului, cu 34 de puncte, cu 3 mai puține decât echipa de pe primul loc, CSM Reșița.

Ceahlăul este nou-promovată în liga a doua, iar decizia lui Anton Măzărianu de a se retrage pare una surprinzătoare, întrucât echipa a avut un parcurs bun în sezon. Măzărianu nu este dezamăgit de performanța sportivă a Ceahlăului, ci de implicarea autorităților locale.

Măzărianu, acuze la adresa autorităților locale

Aproximativ 300 de mii de euro ar fi intrat în contul clubului de la Consiliul Local și Consiliul Județean, însă Măzărianu nu este deloc mulțumit, spunând că echipe din liga a treia primesc mai mulți bani.

„Faptul că echipa nu mai este susținută de nimeni, că nu mai contribuie nimeni, m-a determinat să fac pasul în spate. Zilele acestea m-am decis să nu mai susțin echipa. Da, au alocat sume de bani Primăria și Consiliul Județean. Dar când aloci sume de bani sub ceea ce primesc unele echipe de liga a treia… Asta e și supărarea.

Mai degrabă nu mai dădeau deloc. Măcar știam una și bună. Am adus echipa până în liga a doua, am investit niște bani și îi voi pierde. Decât să mai bag un an de zile încă pe atât, mai bine îi voi pierde doar pe ăștia. Am ținut-o trei ani în liga a treia și un an liga a doua. Singur!

Dacă nu veneam eu să o preiau în liga a treia, se ducea în liga a patra. Am preluat-o, nu am vrut să o las, am adus-o până aici, dar dacă nici aici nu vrea să vină nimeni lângă mine, iar autoritățile îmi dau doar praf în ochi, mă retrag”, a explicat finanțatorul Ceahlăului, Anton Măzărianu, pentru .

”Nu este normal să susțin singur echipa de fotbal”

Oficialul de la Ceahlăul a dat de înțeles că este dispus să renunțe la o parte importantă din acțiunile sale de la club doar pentru a putea să salveze echipa. Acesta își dorește ca Ceahlăul să nu devină una de drept public pentru a avea în continuare dreptul la promovare în Superligă.

„M-ar durea inima ca echipa să se desființeze. De aceea sunt de acord să cedez gratis 80 la sută din club către Consiliul Local sau Consiliul Județean, cu condiția ca aceste instituții să asigure un buget anual de 2 milioane de euro, pentru ca echipa să se poată bate la promovare.

Să vedem cine și cum își manifestă interesul. Eu rămân cu 20 la sută pentru ca echipa să nu fie de drept public și să aibă dreptul de promovare. Nu este normal ca într-un oraș cum este Piatra Neamț eu să susțin singur echipa de fotbal”, a explicat Măzărianu la .