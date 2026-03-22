Probleme pentru Vincenzo Montella înaintea barajului cu România. Ce s-a întâmplat la antrenamentul Turciei

Selecționerul Vincenzo Montella are deja la lot o mare parte dintre jucătorii convocați. Însă, la antrenamentul susținut sâmbătă, 21 martie, au apărut și primele îngrijorări. Mai mulți fotbaliști importanți au acuzat probleme medicale și nu s-au putut pregăti normal.

Cu ce probleme s-a confruntat Vincenzo Montella la ultimul antrenament al Turciei

Trei jucători de la Galatasaray nu s-au putut antrena normal cu mai puțin de o săptămână înainte de partida cu România. Fundașul central Abdulkerim Bardakci s-a pregătit separat efectuând doar o alergare ușoară, în timp ce atacantul Bariș Alper Yilmaz și portarul Ugurcan Cakir, care au resimțit dureri, au rămas pe margine.

”Antrenamentul de astăzi s-a desfășurat cu un total de 19 jucători, incluzându-i, pe lângă fotbaliștii care au participat la sesiunea de ieri, pe Oguz Aydin de la Fenerbahce, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Kaan Ayhan și Yunus Akgun de la Galatasaray, Muhammed Şengezer de la Başakşehir, Mustafa Eskihellac de la Trabzonspor.

La antrenament au fost prezenți și jucătorii Baran Gezek, Bariş Kalayci, Eyup Aydin, Hamza Gureler și Yasin Ozcan, de la naționala U21. Abdulkerim Bardakci a finalizat antrenamentul lucrând separat, făcând alergare ușoară, în timp ce Bariş Alper Yilmaz și Ugurcan Cakır, care nu au putut participa la ședința de pregătire din cauza durerilor, au primit tratament”, a anunțat Federația Turcă de Fotbal, conform .

Și Mircea Lucescu are probleme de lot

În ciuda faptului că echipa națională a României nici nu a apucat să se reunească deocamdată, Mircea Lucescu s-a lovit deja de mai multe probleme. După ce Marius Marin, Alexandru Chipciu, Denis Drăguș și Louis Munteanu au ratat convocările din cauza accidentărilor, a mai apărut un forfait neașteptat.

Portarul Mihai Popa de la CFR Cluj a suferit o accidentare în timpul meciului din play-off cu Rapid și a fost scos din lot. Selecționerul a făcut o alegere stranie și de la FC Argeș.

Chiar în ziua în care a aflat că va merge la prima reprezentativă pentru duelul cu Turcia, . El a dat pe lângă minge la o pasă primită înapoi de la Borța și aceasta a intrat în poarta goală consfințind înfrângerea lui FC Argeș în partida cu U Cluj, scor 0-1.

Lotul României pentru barajul spre Cupa Mondială

Pentru a ajunge la turneul final din această vară, echipa națională a României trebuie să câștige două meciuri de baraj. În semifinale, ”tricolorii” vor întâlni Turcia la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00. În cazul unui succes, va urma, tot în deplasare, peste 5 zile, finala cu învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo.

Pentru această acțiune, selecționerul Mircea Lucescu a convocat următorii 26 de jucători: