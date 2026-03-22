Probleme pentru Vincenzo Montella înaintea barajului cu România. Ce s-a întâmplat la antrenamentul Turciei

Naționala Turciei a început deja pregătirea pentru meciul de baraj cu România. Însă, Vincenzo Montella s-a confruntat cu anumite probleme la ultimul antrenament.
Traian Terzian
22.03.2026 | 10:15
Vincenzo Montella, probleme cu mai mulți jucători la antrenamentul Turciei. Sursă foto: Hurriyet
Selecționerul Vincenzo Montella are deja la lot o mare parte dintre jucătorii convocați. Însă, la antrenamentul susținut sâmbătă, 21 martie, au apărut și primele îngrijorări. Mai mulți fotbaliști importanți au acuzat probleme medicale și nu s-au putut pregăti normal.

Cu ce probleme s-a confruntat Vincenzo Montella la ultimul antrenament al Turciei

Trei jucători de la Galatasaray nu s-au putut antrena normal cu mai puțin de o săptămână înainte de partida cu România. Fundașul central Abdulkerim Bardakci s-a pregătit separat efectuând doar o alergare ușoară, în timp ce atacantul Bariș Alper Yilmaz și portarul Ugurcan Cakir, care au resimțit dureri, au rămas pe margine.

”Antrenamentul de astăzi s-a desfășurat cu un total de 19 jucători, incluzându-i, pe lângă fotbaliștii care au participat la sesiunea de ieri, pe Oguz Aydin de la Fenerbahce, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Kaan Ayhan și Yunus Akgun de la Galatasaray, Muhammed Şengezer de la Başakşehir, Mustafa Eskihellac de la Trabzonspor.

La antrenament au fost prezenți și jucătorii Baran Gezek, Bariş Kalayci, Eyup Aydin, Hamza Gureler și Yasin Ozcan, de la naționala U21. Abdulkerim Bardakci a finalizat antrenamentul lucrând separat, făcând alergare ușoară, în timp ce Bariş Alper Yilmaz și Ugurcan Cakır, care nu au putut participa la ședința de pregătire din cauza durerilor, au primit tratament”, a anunțat Federația Turcă de Fotbal, conform Hurriyet.

Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Digi24.ro
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

Și Mircea Lucescu are probleme de lot

În ciuda faptului că echipa națională a României nici nu a apucat să se reunească deocamdată, Mircea Lucescu s-a lovit deja de mai multe probleme. După ce Marius Marin, Alexandru Chipciu, Denis Drăguș și Louis Munteanu au ratat convocările din cauza accidentărilor, a mai apărut un forfait neașteptat.

”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck...
Digisport.ro
”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck Norris să moară
Portarul Mihai Popa de la CFR Cluj a suferit o accidentare în timpul meciului din play-off cu Rapid și a fost scos din lot. Selecționerul a făcut o alegere stranie și în locul său l-a convocat pe Cătălin Căbuz de la FC Argeș.

Chiar în ziua în care a aflat că va merge la prima reprezentativă pentru duelul cu Turcia, goalkeeper-ul piteștenilor a comis o gafă monumentală. El a dat pe lângă minge la o pasă primită înapoi de la Borța și aceasta a intrat în poarta goală consfințind înfrângerea lui FC Argeș în partida cu U Cluj, scor 0-1.

Lotul României pentru barajul spre Cupa Mondială

Pentru a ajunge la turneul final din această vară, echipa națională a României trebuie să câștige două meciuri de baraj. În semifinale, ”tricolorii” vor întâlni Turcia la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00. În cazul unui succes, va urma, tot în deplasare, peste 5 zile, finala cu învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo.

Pentru această acțiune, selecționerul Mircea Lucescu a convocat următorii 26 de jucători:

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (Rapid, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (FC Hermannstadt, 1/0)
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA, 0/0)
Mircea Lucescu i-a interzis retragerea de la Dinamo. A fost unul dintre cei...
Fanatik
Mircea Lucescu i-a interzis retragerea de la Dinamo. A fost unul dintre cei mai mari jucători din Ștefan cel Mare
FC Argeș, anunț oficial despre Cătălin Căbuz după gafa uriașă din meciul cu...
Fanatik
FC Argeș, anunț oficial despre Cătălin Căbuz după gafa uriașă din meciul cu U Cluj!
Ikast – Gloria Bistrița, live video în turul play-off-ului Champions League la handbal...
Fanatik
Ikast – Gloria Bistrița, live video în turul play-off-ului Champions League la handbal feminin. Româncele caută calificarea în sferturi
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Cum i-a caracterizat Sorin Cârțu pe Gigi Becali, Gică Hagi, Ilie Balaci sau...
iamsport.ro
Cum i-a caracterizat Sorin Cârțu pe Gigi Becali, Gică Hagi, Ilie Balaci sau Adrian Mititelu: 'Inimă mare de tot'
