Probleme pentru Vlăduța Lupău! A cerut ajutorul fanilor: „Probabil mă îndrumați ce să fac”

Este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară ale noului val și se bucură de o popularitate uriașă, în special în rândul publicului tânăr. Nu ne credeți? E de ajuns să aruncați o privire pe canalul său de Youtube, unde Vlăduța Lupău a strâns deja milioane de admiratori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, este prezentă aproape non-stop pe rețelele de socializare, unde interacționează cu sutele de mii de prieteni virtuali și îi răsfață cu cele mai frumoase fotografii. La cât de activă este în mediul online, ați crede că acesta nu mai are niciun secret pentru ea.

Ei bine, trebuie să aflați că Instagramul îi poate da bătăi de cap chiar și celui mai „experimentat” dintre internauți. Vlăduța a pățit-o în urmă cu câteva zile, când nu mai reușea să citească niciunul din mesajele primite. Noroc cu fanii, care i-au sărit imediat în ajutor, iar problema s-a rezolvat imediat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Instagramul a scos-o din minți pe Vlăduța Lupău. Cântăreața a cerut ajutorul fanilor

„Am o problemă cu mesajele de pe Instagram. Ați pățit? Am șters aplicația, am instalat-o din nou și tot așa. Le citesc și apoi iar apar necitite, plus că unele nu îmi intră.

Nu mai văd deloc mesajele. Probabil mă îndrumați ce să fac, însă nu-mi mai apar deloc mesajele noi. Nu vă mint”, a scris interpreta de muzică populară. Nu de alta, dar comunicarea cu fanii este extrem de importantă, mai ales că tocmai a lansat o nouă melodie.

ADVERTISEMENT

Filmările au avut loc chiar în ziua în care poliția a început controalele

Și dacă tot am adus vorba despre asta, trebuie să știți că videoclipul a fost filmat pe un superb ponton de la Tarnița, alături de o echipă numeroasă. Poate chiar prea numeroasă, în contextul restricțiilor impuse pe timpul pandemiei de coronavirus.

De altfel, filmările au fost realizate miercuri, 1 iulie, tocmai în ziua în care poliția a descins în zonă pentru a lua măsuri față de cei care nu respectă regulile din starea de alertă. În cadrul acţiunii au fost legitimate 76 de persoane şi au fost verificate 29 de ambarcaţiuni, precum și 4 societăţi comerciale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, pe drumurile judeţene, au fost verificate 52 de vehicule, iar abaterile constatate au dus la șapte sancţiuni contravenţionale. A fost constatată, totodată, o infracţiune privind nerespectarea regimului aplicabil transportului naval, conform Legii 191/2003.

De asemenea, au fost întocmite 12 note de constatare pentru nerespectarea prevederilor Legii apelor, precum și pentru executarea sau punerea în funcţiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele şi pentru modificarea sau extinderea acestora, fără aviz/autorizaţie sau fără respectarea avizului ori a autorizaţiei de gospodărire a apelor, persoanele în cauză, urmând a fi sancţionate contravenţional.

ADVERTISEMENT