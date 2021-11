Ce probleme de sănătate a avut, de fapt, Petrică Mîțu Stoian. Dezvăluirea impresarului: “S-a tratat cu paracetamol”

Există multe semne de întrebare după moartea cântărețului Petrică Mîțu Stoian. Impresarul regretatului interpret de muzică populară a dezvăluit ce probleme medicale avea acesta.

Doru Gușman a confirmat faptul că Petrică Mîțu Stoian a avut cancer, iar în anul 2019 i-a fost extirpat un rinichi.

După operație artistul s-a simțit foarte bine și s-a recuperat. Impresarul a mai declarat că Petrică Mîțu Stoian a avut Covid-19, dar nu a știut. S-a tratat ca pentru o răceală normală.

Doru Gușman a declarat că artistul s-a operat în anul 2019, atunci când i-a fost extirpat un rinichi. Recuperarea a decurs foarte bine, iar în prezent regretatul cântăreț nu mai avea nicio problemă oncologică.

“Pe 28 mai 2019 a fost operat la Fundeni. I s-a extirpat rinichiul drept, dar nu a mai avut nicio problemă de atunci. A făcut chimioterapie un an de zile.

La un an am făcut teste și nu era niciun fel de problemă oncologică”, a declarat impresarul cântărețului în emisiunea Acces Direct de la Antena 1,

În urmă cu câteva săptămâni, a avut Covid-19, dar nu ar fi știut. A crezut că este o răceală banală și s-a tratat cu paracetamol. Și-a dat seama că are probleme după ce a făcut un CT pentru a vedea dacă mai are probleme oncologice.

“Fiind al doilea an, am făcut CT-ul. (…) La acest CT am aflat că plămânii sunt afectați, plămânul drept are geam mat 40%.

Am aflat că trecuse printr-o perioadă de COVID. (…) El fusese într-adevăr răcit cu vreo două săptămâni înainte, dar s-a tratat cu paracetamol, cu Fervex. (…) În al treilea rând, am aflat că nu are niciun fel de problemă oncologică”, a mai spus Doru Gușman.

Ce tratament lua Petrică Mîțu Stoian

Impresarul a vorbit și despre tratamentul pe care îl lua regretatul interpret de muzică populară. Pentru că de ani de zile avea probleme cu inima, doctorii i-au prescris un anticoagulant, Sintrom. De asemenea, acesta nu avea montat niciun stent la inimă și avea probleme cu o valvă.