Probleme pentru tricolorul lui Mircea Lucescu la echipa de club! Anunț incredibil al antrenorului

, profitând de faptul că titularul din stagiunea precedentă, . Situația portarului român s-ar putea schimba începând din această rundă, rivalul său revenind în lot. Antrenorul Kosta Runjaic a vorbit despre această situație înainte de meciul cu Cremonese.

Răzvan Sava, OUT din poarta lui Udinese?

Udinese a confirmat în această săptămână faptul că Maduka Okoye a revenit în lotul echipei după ce și-a ispășit suspendarea de două luni. Înainte de meciul pe care „zebrele” îl vor disputa luni, de la ora 21:45, contra lui Cremonese, antrenorul Kosta Runjaic a dat de înțeles că nigerianul va fi din nou titular, în dauna lui Răzvan Sava. „Deși Maduka nu a fost disponibil în startul sezonului, el a fost tot timpul numărul 1 pentru noi. Sunt încântat că revine alături de noi, e pregătit.

În ultimele săptămâni s-a antrenat ca un număr 1, iar în timpul liber a reflectat mult asupra vieții sale și asupra modului în care ar putea să devină o persoană mai bună. Cred că poate fi mai puternic decât era înainte, suntem fericiți de faptul că poate să contribuie. Când intră pe teren, va fi primul lui meci, avem încredere în abilitățile sale”, a spus germanul, conform .

Ce a declarat antrenorul lui Udinese despre Răzvan Sava

În contextul revenirii lui Okoye, Kosta Runjaic a vorbit și despre evoluțiile lui Răzvan Sava, goalkeeperul care l-a înlocuit pe nigerian atât în acest sezon, cât și în stagiunea precedentă. „Sava a avut prestații solide când l-a înlocuit pe Maduka. A fost o provocare mare pentru el să fie titular, am încredere în el.

Știu că va deveni mai bun. A fost o oportunitate pentru el de a crește”, a declarat antrenorul lui Udinese. Pe lângă Răzvan Sava și Maduka Okoye, gruparea din Serie A mai are în lot alți doi portari: Daniele Padelli, care va împlini 40 de ani în această lună, şi tânărul Alessandro Nunziante (18 ani).

Câte meciuri are Răzvan Sava la Udinese

Udinese a plătit 2.5 milioane de euro celor de la CFR Cluj în vara anului trecut pentru a-l transfera pe Răzvan Sava, iar goalkeeperul de 23 de ani a strâns până acum 21 de prezențe în toate competițiile. Portarul român a încasat până acum 27 de goluri, 9 dintre ele în cele 6 meciuri disputate în actuala stagiune de Serie A.

Evoluțiile din ultimii ani l-au adus pe Răzvan Sava în atenția selecționerilor României, acesta fiind numit de Edi Iordănescu pe lista preliminară pentru EURO 2024, fără să fie prezent însă la turneul final. Apoi, sub comanda lui Mircea Lucescu, Sava a fost convocat la trei acțiuni, însă nu a debutat încă la prima reprezentativă.