Probleme serioase în sarcina pentru Larisa Drăgulescu: ”Fac zilnic injecții”! Vedeta nu renunță la OnlyFans: ”Cererea e mare”

Larisa Drăgulescu pare că se află în cea mai bună perioadă a vieții sale. Iubește din nou, de data aceasta a schimbat macazul și are o relație cu un It-ist. La câteva săptămâni de la despărțirea de fostul soț, Marian Bogdan, fără doar și poate, viața roșcatei s-a schimbat complet.

Larisa Drăgulescu, probleme în sarcină. Ce surpriză a avut vedeta OnlyFans

Larisa Drăgulescu s-a mutat la Reșița, și-a deschis un salon de înfrumusețare și așteaptă un venirea pe lume a băiețelului său. Vedeta OnlyFans a vorbit, în exclusivitate, despre ce se întâmplă acum cu ea.

„Vom avea un băiețel și suntem foarte bucuroși. Sunt însărcinată în patru luni și jumătate. Am patru luni și jumătate de sarcină, dar am burtica mare. Arată ca și cum aș fi însărcinată în vreo șase luni” , a dezvăluit Larisa Drăgulescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Din păcate pentru Larisa însă, lucrurile nu stau bine pe toate planurile. Sarcina a început să îi dea bătăi de cap . Aceasta suferă de trombofilie, așa că, pe lângă grețurile normale sarcinii, starleta trebuie să își administreze singură tratamentul.

„Fac injecții anticoagulante în burtică. Mi le fac singură, deși la început mă dureau. Acum m-am obișnuit, nu-mi mai este teamă. Va trebui să fac aceste injecții încă o lună și jumătate după naștere. Îmi este din ce în ce mai greu.

Larisa Drăgulescu: ”Noaptea îmi e cel mai greu”

Noaptea îmi este cel mai greu, mă ridic din pat greu și nu prea mai pot să dorm. Nu am avut prea multe grețuri sau amețeli, doar câteva vărsături. Obosesc și foarte repede, mă simt mare și grea și nici nu am voie să fac efort”, a spus ea, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cu toate că viața ei este foarte diferită, un lucru a rămas neschimbat. Vedeta activează în continuare pe platformele pentru adulți la aproape cinci luni de sarcină. Perseverența, spune Larisa Drăgulescu, că ar fi trăsătura definitorie care o caracterizează, iar câștigurile uriașe o motivează să treacă peste stările de rău.

„Eu activez în continuare pe Only Fans, sunt câștiguri foarte mari și nu am de ce să renunț. Plus că este foarte ușor să fac câteva poze și video-uri și să-mi intre banii.

De aici am și cele mai multe venituri. Am în continuare și salonul de înfrumusețare și imobilele închiriate, dar tot din platforma pentru adulți câștig cel mai mult, chiar mai bine decât înainte”, a mai spus Larisa Drăgulescu pentru FANATIK.

Larisa Drăgulescu s-a gândit deja și la zilele negre: „Mi-am făcut o arhivă cu fotografii pentru abonații mei”

„M-am pregătit de dinainte de a rămâne însărcinată și am o arhivă cu fotografii pentru abonații mei, ca în cazul în care nu mă simt bine să am ce posta, dar oamenii vor să mă vadă cu burtică. Cererea este și mai mare acum decât înainte. Am rămas surprinsă să văd că oamenii sunt mai curioși acum să mă vadă cu burtică”

Curiozitatea fanilor au ajutat-o pe fosta soție a lui Marian Drăgulescu să-și rotunjească conturile considerabil, iar în ultimele luni, de când este însărcinată a ajuns să câștige aproximativ 10 mii de euro pe lună. Și, la asemenea sume, și tatăl viitorului copil o susține și înțelege, chiar dacă nu deschide site-urile cu ea.

„Iubitul meu înțelege ceea ce fac. El are job-ul lui în IT, eu pe al meu, dar nu intrăm în detalii. Prefer să fiu discretă în privința lui. Nu îl cheamă tot Marian (râde). Se înțelege foarte bine și cu copiii mei.

L-au acceptat foarte repede în familie. Am simțit o apropiere între ei, ca și cum s-ar fi cunoscut demult. Copiii mei vor ce este mai bine pentru mine și au văzut că eu sunt fericită alături de el, așa că și ei sunt fericiți. Fata mea este majoră, băiatul mai are puțin și devine și el major, sunt mari, nu mai am probleme cu ei”, a dezvăluit Larisa Drăgulescu.

„Am fost surprinși că avem un băiețel, noi am vopsit camera roz”

au pus totul la punct pentru venirea pe lume a copilului. Un lucru nu au știut: sexul micuțului. Vedeta și partenerul său s-au pregătit pentru a avea o fetiță. Nu mică le-a fost mirarea să afle la ecografie că vor avea un băiețel.

„Nu am ales numele copilului pentru că noi eram siguri că este fetiță. Am fost foarte surprinși la ecografie să aflăm că este băiețel. Dacă am fi avut fetiță, ar fi chemat-o Iris. Noi am și vopsit pereții din camera copilului roz. Va trebui să zugrăvim acum. Va trebui să modificăm tot ceea ce gândiserăm. Bine că nu am apucat să cumpărăm prea multe” , a spus fosta soție a lui Marian Drăgulescu pentru FANATIK.

Și, dacă în privința camerei copilului cei doi vor avea de făcut modificări, roșcata are de gând să se opereze estetic, din nou, deși de operația de cezariană îi este teamă.

„Voi face cezariană. Dacă la primii copii am ales să nasc natural, acum nu pot să nasc decât cu cezariană. Eu nu am decât intervenția de implant mamar și îmi este teamă de operație. Sper să mă recuperez repede.

Medicul mi-a recomandat să nu alăptez, să opresc din prima zi alăptarea, din cauza implantului. Va trebui să-mi schimb implantul pentru că îl am de 12 ani și va trebui schimbat. Cine știe când o să am voie” , a mai spus ea pentru FANATIK.