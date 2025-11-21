Probleme serioase pentru Coelho înainte de debutul la Universitatea Craiova! Șase jucători importanți, out pentru meciul cu FC Argeș

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se va deplasa la Mioveni în această săptămână, pentru meciul cu FC Argeș (vineri, ora 20.30), dar situația la nivelul lotului nu este una tocmai grozavă. Dacă Mora a venit accidentat de la națională și nu este apt pentru jocul de la Mioveni, alți cinci jucători nu se vor afla în calculele tehnicianului din diferite motive.

Șase jucători ai Universității Craiova, out pentru meciul cu Argeș

Clubul din Bănie a făcut cunoscut, pe parcursul zilei de joi, lotul pe care antrenorul Filipe Coelho se va putea baza la primul său joc pe banca tehnică. Spre dezamăgirea lui, acesta nu se va putea baza pe șase jucători în meciul cu Argeș, fie din cauza accidentărilor apărute în ultima vreme, fie din cauza cumulului de cartonașe.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Carlos Mora, Mihnea Rădulescu, Vladimir Screciu și Luis Paradela au probleme fizice și nu sunt apți pentru deplasarea la Mioveni. De asemenea, printre absenți se vor număra și Alexandru Cicâldău, cel care a fost eliminat în jocul cu UTA și Steven Nsimba, care a strâns patru cartonașe galbene și este nevoit să stea.

Filipe Coelho a studiat următorul adversar al Universității Craiova: „Aducem informații din mai multe locuri!“

Chiar dacă n-a avut tot lotul la dispoziție pentru acest joc, , s-a arătat încântat de prima săptămână petrecută în Bănie. El a și descris, pe scurt, echipa piteșteană.

ADVERTISEMENT

„Va fi un meci dificil, cu siguranță, dar cred că suntem pregătiți pentru această provocare. Obiectivul nostru este să obținem cele trei puncte. A fost o săptămână bună. Am avut un prim contact foarte bun cu jucătorii. Sunt fericit pentru ceea ce am găsit aici, la baza de pregătire Ilie Balaci. Toată lumea face tot ce trebuie ca vineri să obținem toate cele trei puncte. Ca să fiu sincer, ieri a fost prima zi când am avut un contact full cu toți jucătorii, dar suntem pregătiți de ce urmează. Focusul principal este pe FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Alături de staff-ul tehnic, am făcut o analiză a adversarilor. FC Argeș este o echipă destul de combatantă pe ceea ce înseamnă duelurile fizice, au jucători de calitate în zona ofensivă, dar și în extreme. Aducem informații din mai multe locuri, dar cea mai importantă e când privești acea formație jucând. Așa cum am spus, lucrurile sunt într-o direcție bună, deci nu optez pentru alte modificări, cum ar fi schimbarea căpitanului. Băieții lucrează din greu și sunt foarte mulțumit“, a spus Filipe Coelho, la conferința de presă.

Cum arată staff-ul condus de Filipe Coelho

La scurt timp după ce Mirel Rădoi a părăsit Universitatea Craiova, Mihai Rotaru și Mario Felgueiras au anunțat faptul că vor să instaleze un antrenor străin pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

Oltenii nu au stat mult pe gânduri și l-au numit pe Filipe Coelho în poziția lăsată vacantă de Mirel Rădoi. , iar acum a venit timpul ca Universitatea Craiova să anunțe restul staff-ului.

Pe lângă Filipe Coelho și Toni Petrea, jucătorii Universității Craiova vor fi pregătiți de Cătălin Tudor (antrenor performance departament), Daniel Tudor (antrenor portari), Markus Berger (antrenor secund), Bruno Romao (antrenor secund) și Ricardo Vasconcelos (analist video). Anunțul oficial a fost publicat pe rețelele de socializare.