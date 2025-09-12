Probleme serioase pentru Mirel Rădoi! Doi titulari s-au accidentat și nu joacă în U Craiova – Farul

Universitatea Craiova și Farul Constanța se întâlnesc duminică seară, de la ora 18.00, pe Stadionul Oblemenco, într-un meci din cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Oltenii își privesc adversarii din fruntea clasamentului, dar misiunea nu va fi una ușoară având în vedere că doi titulari sunt accidentați și nu pot evolua.

Mogoș și Stevanovici nu sunt apți de joc pentru meciul cu Farul

Universitatea Craiova va avea ceva probleme pe axul defensiv la ora jocului cu Farul, pentru că doi dintre jucătorii titulari din campionat nu se vor găsi nici în primul 11, dar nici pe foaia de joc. Este vorba despre Vasile Mogoș și Nikola Stevanovic, doi dintre fundașii importanți ai echipei. Mai mult de atât, ambii vor absenta pe perioadă mai lungă de timp.

Vasile Mogoș a ieșit accidentat la pauza meciului de la Botoșani, acolo unde . De partea cealaltă, Stevanovic s-a accidentat la antrenamentul dinaintea deplasării din Moldova, motiv pentru care nici nu s-a putut regăsi în teren sau pe bancă la ora jocului.

Jucătorii plecați la naționale s-au întors la antrenamente. Care este situația lui Mora

O veste bună pentru Universitatea Craiova este că toți jucătorii care au fost plecați la echipele lor naționale se întorc la antrenamente. Mai exact, Mirel Rădoi se poate baza, din nou, pe Ștefan Baiaram, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Mihnea Rădulescu, jucători reveniți de „sub“ tricolorul românesc. De asemenea, din luna septembrie, din preliminariile Cupei Mondiale, va putea pune „osul la muncă“, din nou, pentru Universitatea.

Există totuși un jucător care nu s-a prezentat, cel puțin pentru moment, la antrenamentele Craiovei. Este vorba despre Carlos Mora, cel care are de parcurs o distanță mult mai lungă din Costa Rica până în România. De menționat că el a fost titular în ultimele două jocuri ale selecționatei sale, iar acum va fi ultimul „leu“ care trebuie să se întoarcă acasă. Cel mai probabil, Mora va ajunge vineri în țară, dar titularizarea lui în meciul cu Farul este sub semnul întrebării.

UEFA a fost îngăduitoare, Universitatea Craiova a scăpat de suspendare

Echipa din Bănie a scăpat ca prin minune de o suspendare din partea UEFA. Oltenii riscau să joace cu Peluza Nord închisă, după incidentele de la meciul cu Istanbul Başakșehir, disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”. Atunci, suporterii echipei lui Mirel Rădoi, supărați pentru faptul că nu li s-a permis să intre pe stadion cu un banner uriaș, au afișat mesajul „F*ck UEFA”.

Forul european ia, în general, măsuri dure în astfel de cazuri, iar șansele ca Peluza Nord să fie închisă la meciul Universității Craiova cu Noah, primul pe teren propriu din faza UEFA Conference League, erau uriașe.

Totuși, oltenii au scăpat ieftin. FANATIK a aflat că UEFA a iertat-o pe Universitatea Craiova de suspendare, iar suporterii Universității Craiova sunt așteptați în număr mare pe „Ion Oblemenco”, pentru a-și susține favoriții. Forul european a dictat doar o amendă de 29.000 de euro. În plus, crainicul stadionului, Toni Sorică, cel care a fost eliminat de arbitru în meciul cu Başakșehir, a fost suspendat pentru o partidă, dar pedeapsa poate fi ispășită în decurs de un an calendaristic.