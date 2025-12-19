Probleme serioase pentru sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Elma e acuzată de evaziune fiscală

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo este un familist convins și se implică în toate demersurile apropiaților. S-a aflat că sora sa mai mare are probleme serioase și nu a stat pe margine. Elma, în vârstă de 52 de ani, este acuzată de evaziune fiscală.

Elma, sora lui Cristiano Ronaldo, anchetată pentru evaziune fiscală

Elma Aveiro, sora cea mare a lui , se confruntă cu mari neplăceri. Femeia de afaceri este acuzată de evaziune fiscală de un fost partener, însă are încredere că ancheta aflată în desfășurare se va încheia cu bine.

Aceasta a colaborat la un moment dat cu o persoană care acum lansează acuzații grave. Se pare că fostul partener de business vrea să primească o sumă extrem de mare, bani care i-ar fi datorați de ruda celebrului fotbalist.

La scurt timp după ce a aflat aceste informații, sportivul celor de la Al-Nassr a luat atitudine. Deși se vehiculează că ar fi vorba de o răzbunare din partea fostului partener de afaceri, ar fi venit cu sfaturi înțelepte pentru sora sa mai mare.

Primele date arată că, de fapt, Cristiano Ronaldo i-a sugerat să nu se implice în disputele publice. Mai mult decât atât, a îndemnat-o să lase anchetatorii să-și facă treabă. Așa se face că Elma Aveiro este extrem de încrezătoare.

Cum răspunde sora lui Cristiano Ronaldo acuzațiilor

Sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo nu a vrut să stea cu mâinile în sân. Femeia de afaceri din Madeira a reacționat în spațiul public, după ce s-a aflat că este investigată de Parchetul General. Informația a fost confirmată de instituție.

În prezent, a fost formulată o plângere pe numele său. Aceasta vizează presupuse infracțiuni de fraudă fiscală, defăimare și calomnie. În schimb, femeia susține că întregul proces are legătură cu o relație profesională care a fost încheiată într-un mod conflictual.

„Nu sunt deloc afectată de asta. Doar îi oferă credibilitate cuiva care este una dintre cele mai rele persoane din lume și, pentru că nu am vrut să mai lucrez cu el, a început să inventeze tot felul de lucruri”, a declarat Elma Aveiro, potrivit .

Mai mult decât atât, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo a dezvăluit că fostul partener de afaceri solicită suma de trei milioane de euro. Totodată, spune că în februarie 2026 acesta va lansa o carte intitulată „Fața ascunsă a Elmei Aveiro”.