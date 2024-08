Probleme serioase pentru Viktoria Azarenka la US Open. De ce a purtat bielorusa ochelari de soare la conferința de presă. Video

Victoria Azarenka, una dintre cele mai constante jucătoare din circuitul WTA în ultimul deceniu, s-a calificat în turul al treilea la , ultimul Grand Slam al anului, în ciuda unor probleme de sănătate serioase. Bielorusa a fost văzută purtând o pereche de ochelari speciali, menită să atenueze durerile de cap cauzate de migrene cronice.

Probleme serioase pentru Viktoria Azarenka la US Open

După meci, Azarenka a mărturisit că suferă de migrene cronice, ceea ce a făcut competiția și mai dificilă. De asemenea, ea a fost observată punându-și în repetate rânduri un prosop pe cap în timpul pauzelor, încercând să se protejeze de razele solare.

„E foarte dificil să fiu aici, nu știu cum am jucat meciul. Am încercat, am sperat că lucrurile se vor îmbunătăți. Am migrenă cronică, apare din când în când.

Nu poate fi mai rău decât în timpul unui meci, e foarte greu de gestionat. De aceea port ochelarii de soare acum; probabil că la televizor arată ciudat, neobișnuit”, a declarat sportiva la finalul jocului.

Victoria Azarenka s-a impus cu 6-1, 6-4 în fața Clarei Burel din Franța (23 de ani, locul 56 WTA). În setul secund, Azarenka a solicitat intervenția echipei medicale, deoarece durerile au devenit extrem de intense.

Viktoria Azarenka: ”Cine a trecut prin așa ceva înțelege”

Medicii au venit rapid pe teren, i-au măsurat tensiunea și i-au administrat câteva medicamente pentru a atenua disconfortul. Cu toate acestea, sportiva a continuat să pară vizibil afectată de durere. Nu este prima dată când jucătoarea din Belarus se confruntă cu astfel de probleme.

După ce s-a mai liniștit, Azarenka a postat o fotografie sugestivă pe contul ei personal de social media în care purta aceiași ochelari de soare. La descriere a scris: „Migrenele sunt ceva oribil, cine a trecut prin așa ceva înțelege”.

Gabi Ruse, posibil duel cu Viktoria Azarenka la US Open

Victoria Azarenka a câștigat două titluri de Grand Slam în carieră, ambele la Australian Open, în 2012 și 2013. În prezent, ocupă locul 20 în clasamentul WTA. În turul 3, sportiva din Belarus va da piept cu chinezoaica Yafan Wang (30 de ani, locul 80 WTA).

În optimi, Azarenka ar putea da peste ultima jucătoare din România rămasă la US Open În turul 3, Ruse se va duela cu Paula Badosa.