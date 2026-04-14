Au căzut ca spicele în Liverpool – PSG 0-2! Trei staruri s-au accidentat grav cu două luni înainte de Campionatul Mondial

Meciul dintre Liverpool și PSG, din returul sferturilor din Champions League, a adus momente neplăcute pentru ambii antrenori, care ar putea afecta viitoarele partide.
Mihai Alecu
14.04.2026 | 23:51
Accidentări importante în PSG - Liverpool. Foto: Hepta
Liverpool și PSG s-au confruntat în manșa secundă a sferturilor de finală din Champions League, iar duelul de pe Anfield Road a fost unul plin de intensitate, care a afectat în cele din urmă două dintre starurile aflate pe teren.

UPDATE: Deisre Doue a ieșit și el accidentat

Startul actului secund avea să fie cu ghinion pentru un alt internațional francez. Desire Doue (20 ani) a părăsit terenul în 52 din cauza unei accidentări care l-a împiedicat să continue. În locul acestuia, Luis Enrique l-a introdus pe teren pe Bradley Barcola (23 ani).

Hugo Ekitike, accidentat în duelul dintre Liverpool și PSG

În minutul 28 al confruntării de pe Anfield Road, Hugo Ekitike a căzut pe gazon după ce s-a îndreptat către o minge venită din stânga, fără a fi atins de vreun adversar. Atacantul francez a părut îngrijorat instant de cele întâmplate și a fost nevoie de interveniția medicilor instant, el fiind scos de pe teren cu targa pentru că nu a mai putut să calce.

Accidentarea pentru fotbalistul lui Liverpool vine cu doar 8 săptămâni rămase până la startul Cupei Mondiale, acolo unde era de așteptat să fie selectat în lotul lui Didier Deschamps. Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea lui Hugo Ekitike și dacă acesta se va putea recupera la timp pentru a merge alături de selecționata Franței.

  • Hugo Ekitike a fost transferat de Liverpool în vară, de la Eintracht Frankfurt, după ce formația engleză a achitat 95 de milioane de euro trupei din Bundesliga.

Nuno Mendes s-a accidentat și el în meciul de pe Anfield Road. Fundașul portughez de la PSG a fost înlocuit imediat de Luis Enrique

A urmat minutul 38, unul în care Nuno Mendes a făcut semn către banca tehnică a celor de la PSG că nu mai poate continua. Totuși, el a părăsit terenul pe picioare, semn că problemele musculare nu ar fi atât de grave. Portughezul a fost înlocuit cu Lucas Hernandez și s-a dus să discute cu medicii formației franceze pentru a le explica problemele avute.

La fel ca și în cazul lui Hugo Ekitike, și Nuno Mendes este considerat a fi un jucător care este sigur de locul său la Cupa Mondială, în reprezentantiva Portugaliei, una dintre echipele care au cele mai bune șanse de a pleca cu trofeul la finalul competiției.

