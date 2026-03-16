Probleme uriașe la FCSB! Mihai Stoica a dat detalii despre epidemia care a făcut ravagii în vestiar: „Nu își revin”

Mihai Stoica a explicat contextul cu totul special în care FCSB a jucat meciul cu Metaloglobus, primul pentru Mirel Rădoi de la revenirea sa la echipa roș-albastră. Mulți dintre fotbaliștii campioanei României au evoluat cu probleme medicale destul de severe. Mai exact, este vorba despre un virus care a început să producă efecte negative încă de dinainte de partida cu U Cluj din ultima etapă a sezonului regulat.

Inclusiv vedetele Darius Olaru și Florin Tănase au fost afectate de această chestiune. De altfel, primul chiar a și fost înlocuit de Rădoi încă din minutul 63 cu Octavian Popescu. Acum, MM Stoica a explicat că mijlocașul roș-albaștrilor pur și simplu nu putea să alerge întrucât avea probleme respiratorii și astfel se sufoca pe teren.

De asemenea, Tănase a fost nevoit să ia antibiotice în zilele premergătoare jocului și de altfel s-a și putut observa că nici el nu s-a aflat în cea mai bună dispoziție de joc la partida de duminică seară. În acest context, foarte puțini dintre jucătorii care au intrat pe teren cu Metaloglobus s-au aflat într-o condiție bună din punct de vedere fizic.

„Am adus mingea bine, Olaru nu a mai putut să alerge deloc, era bolnav, am avut un virus, toate testele de gripă, Covid, au ieșit negative. Exact asta ne mai lipsea. Asta a fost înainte de meciul cu Universitatea Cluj, dar nu își revin. Nu știu dacă am avut ieri trei jucători care să fie bine.

Tănase a luat 6 zile antibiotice. Olaru a spus că nu mai poate să respire, îl durea pieptul. Așa ca joc, de anumite perioade ale meciului am fost chiar foarte mulțumit"

Cum a comentat Gigi Becali înlocuirea lui Darius Olaru

finanțatorul echipei roș-albastre nu a dorit să vorbească prea mult despre alegerea lui Mirel Rădoi și nici nu a făcut vreo mențiune la aceste probleme medicale dezvăluite acum de Mihai Stoica:

„Eu știu un singur lucru. Am învățat de când sunt la echipa asta. Fără Olaru e greu să câștigi meciul. Nu știu ce să spun. Nu am ce să îi spun lui Mirel. A făcut omul ceva. Cum să mă bag eu în ce a făcut omul? Să vedem ce îi iese lui. A văzut și el probabil, nu știu.

Ca specialist a văzut ceva. Probabil o să schimbe ceva. Ce să îi spun eu? Nici în privat nu îi spun nimic. Olaru știu că e piesa principală din echipă. Când a fost schimbat eu m-am bucurat. Dădea pase doar la adversar. Mă enervează. Nu transmit niciun mesaj, asta e părerea mea. Mi-a convenit când a ieșit Olaru. Nu am ce să comentez”.