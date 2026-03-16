Probleme uriașe la FCSB! Mihai Stoica a dat detalii despre epidemia care a făcut ravagii în vestiar: „Nu își revin”

Gabriel-Alexandru Ioniță
16.03.2026 | 21:30
Darius Olaru în timpul meciului FCSB - Metaloglobus. Foto: Sport Pictures
Mihai Stoica a explicat contextul cu totul special în care FCSB a jucat meciul cu Metaloglobus, primul pentru Mirel Rădoi de la revenirea sa la echipa roș-albastră. Mulți dintre fotbaliștii campioanei României au evoluat cu probleme medicale destul de severe. Mai exact, este vorba despre un virus care a început să producă efecte negative încă de dinainte de partida cu U Cluj din ultima etapă a sezonului regulat.

Ce problemă uriașă au avut cei de la FCSB la meciul cu Metaloglobus. Dezvăluirile făcute de Mihai Stoica

Inclusiv vedetele Darius Olaru și Florin Tănase au fost afectate de această chestiune. De altfel, primul chiar a și fost înlocuit de Rădoi încă din minutul 63 cu Octavian Popescu. Acum, MM Stoica a explicat că mijlocașul roș-albaștrilor pur și simplu nu putea să alerge întrucât avea probleme respiratorii și astfel se sufoca pe teren.

De asemenea, Tănase a fost nevoit să ia antibiotice în zilele premergătoare jocului și de altfel s-a și putut observa că nici el nu s-a aflat în cea mai bună dispoziție de joc la partida de duminică seară. În acest context, Meme Stoica a transmis și că foarte puțini dintre jucătorii care au intrat pe teren cu Metaloglobus s-au aflat într-o condiție bună din punct de vedere fizic.

„Am adus mingea bine, Olaru nu a mai putut să alerge deloc, era bolnav, am avut un virus, toate testele de gripă, Covid, au ieșit negative. Exact asta ne mai lipsea. Asta a fost înainte de meciul cu Universitatea Cluj, dar nu își revin. Nu știu dacă am avut ieri trei jucători care să fie bine.

Tănase a luat 6 zile antibiotice. Olaru a spus că nu mai poate să respire, îl durea pieptul. Așa ca joc, de anumite perioade ale meciului am fost chiar foarte mulțumit”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

Cum a comentat Gigi Becali înlocuirea lui Darius Olaru

În direct la Digi Sport, la scurt timp după încheierea meciului FCSB – Metaloglobus 0-0, finanțatorul echipei roș-albastre nu a dorit să vorbească prea mult despre alegerea lui Mirel Rădoi și nici nu a făcut vreo mențiune la aceste probleme medicale dezvăluite acum de Mihai Stoica:

„Eu știu un singur lucru. Am învățat de când sunt la echipa asta. Fără Olaru e greu să câștigi meciul. Nu știu ce să spun. Nu am ce să îi spun lui Mirel. A făcut omul ceva. Cum să mă bag eu în ce a făcut omul? Să vedem ce îi iese lui. A văzut și el probabil, nu știu.

Ca specialist a văzut ceva. Probabil o să schimbe ceva. Ce să îi spun eu? Nici în privat nu îi spun nimic. Olaru știu că e piesa principală din echipă. Când a fost schimbat eu m-am bucurat. Dădea pase doar la adversar. Mă enervează. Nu transmit niciun mesaj, asta e părerea mea. Mi-a convenit când a ieșit Olaru. Nu am ce să comentez”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
