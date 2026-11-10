Sport

Probleme uriașe pentru Dan Șucu. Clubul riscă executarea silită pentru o datorie de 26 de milioane de euro

Traian Terzian
10.11.2026 | 21:07
Probleme uriase pentru Dan Sucu Clubul risca executarea silita pentru o datorie de 26 de milioane de euro
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Clubul deținut de Dan Șucu (63 de ani) riscă executarea silită. Sursă foto: colaj Fanatik
Dan Șucu se confruntă cu o nouă problemă delicată. Clubul deținut de omul de afaceri ar putea fi executat silit pentru o datorie mai veche.
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Dacă în plan sportiv Genoa pare să-și mai fi revenit după un start de sezon modest, în ceea ce privește situația clubului a mai apărut o problemă. Gruparea lui Dan Șucu (63 de ani) riscă executarea silită din cauza unei datorii făcute de fostul proprietar.

Dan Șucu, amenințat cu executarea silită

Mai exact, clubul italian a primit o solicitare de executare silită pentru o datorie de 26 de milioane făcută de Enrico Preziosi, omul care a condus gruparea până în 2021, când a trecut la cei de la 777 Partners. Compania Akamas își cere banii de la Genoa, deoarece fostul patron a pus clubul garanție.

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Conform publicației Calcio e Finanza, suma solicitată este dublă față de datoria inițială de 13 milioane de euro, restul fiind penalități pentru întârzierea plății. Conducerea lui Genoa a solicitat imediat Tribunalului din Milano suspendarea procedurii și așteaptă decizia.

În cazul în care hotărârea instanței îi va fi defavorabilă, Dan Șucu va fi nevoit să bage adânc mâna în buzunar pentru a ține pe linia de plutire clubul din punct de vedere financiar. Și asta într-un moment în care situația contabilă nu este deloc roz la Genoa.

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Renunță Dan Șucu la Genoa

În urmă cu o lună, cu ocazia meciului amical pe care Genoa l-a jucat în Giulești cu Rapid, cealaltă grupare unde Dan Șucu este acționar majoritar, omul de afaceri a mărturisit că își dorește să atragă la gruparea din Serie A noi investitori care să vină cu o injecție financiară importantă. Mai mult, el a precizat că ar fi dispus chiar să facă un pas în spate și să rămână doar acționar minoritar dacă va găsi parteneri mai potenți.

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Dar acestea nu sunt singurele probleme ale lui Dan Șucu la Genoa. Presa din Italia a dezvăluit în vară că Răzvan Raț, omul de încredere al lui Șucu la gruparea italiană, este contestat din cauza faptului că se implică tot mai mult în deciziile sportive.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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