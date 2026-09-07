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Faza principală a noului sezon de UEFA Champions League debutează marți, 8 septembrie, iar cel mai atractiv meci din prima zi este cel de pe Bernabeu dintre Real Madrid și Inter, care va începe la ora 22:00. Cristi Chivu (45 de ani) își va înfrunta fostul antrenor, pe Jose Mourinho (63 de ani), iar portughezul se află într-o situație neplăcută pentru acest joc, având nu mai puțin de 5 absențe la mijlocul terenului.

Real Madrid are mijlocul decimat pentru meciul cu Inter

Jose Mourinho nu se va putea baza la meciul cu Inter pe Bernardo Silva, Arda Guler, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni și Thiago Pitarch. Primii trei sunt suspendați, iar ceilalți doi sunt accidentați, iar singurul mijlocaș central „de meserie” pe care poate conta tehnicianul portughez este Federico Valverde.

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În acest context, principala opțiune a lui Mourinho pentru meciul contra echipei pregătite de Cristi Chivu ar fi să conteze pe un junior, iar cele două variante pe care le are la dispoziție sunt Jorge Cestero (20 de ani) și Sergio Martinez (19 ani). În cazul în care nu va dori să mizeze pe cei doi, portughezul ar putea să îl retragă pe Jude Bellingham ca mijlocaș central și să se bazeze pe Brahim Diaz, Diomande sau Espi pentru a completa „tripleta” din spatele lui Kylian Mbappe.

Jose Mourinho are și opțiunea de a revoluționa complet echipa, renunțând la sistemul 4-2-3-1 pe care l-a folosit până acum în favoarea unui 4-3-3. În acest caz, fundașul dreapta Trent Alexander-Arnold ar putea juca la mijlocul terenului alături de Bellingham și Valverde, iar în atac Mbappe și Vinicius ar putea fi însoțiți de Espi sau Brahim.

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Inter, victorie fabuloasă înainte de meciul cu Real Madrid. „Galacticii” au pierdut contra lui Betis

Inter a întâlnit-o sâmbătă pe Napoli în etapa 3 din Serie A, iar a obținut un succes extraordinar, revenind de la 0-2 pentru a se impune cu 3-2. Așadar, „nerazzurrii” au un moral excelent înainte de debutul în Champions League, în timp ce Real Madrid vine după primul eșec al sezonului, , duel în care Kylian Mbappe a irosit o lovitură de la 11 metri.