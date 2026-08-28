Probleme uriașe pentru Jovo Lukic după ce a marcat golul campionatului: „L-au cusut pe viu!”

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Universitatea Cluj a înregistrat un nou eșec în SuperLiga. După 1-2 pe terenul lui Dinamo, „șepcile roșii” au pierdut cu 2-3 contra Petrolului chiar pe Cluj Arena. La finalul meciului, Alex Chipciu (37 de ani) a dezvăluit că Jovo Lukic (27 de ani), care a marcat ambele goluri ale lui U, s-a confruntat cu o problemă serioasă.

Probleme pentru Jovo Lukic după U Cluj – Petrolul 2-3

Integralist în duelul cu Petrolul, Jovo Lukic nu a putut fi prezent la flash-interviu după finalul jocului, iar Alex Chipciu a dezvăluit motivul. „Jovo nu a putut să vină pentru că l-a cusut pe viu doctorul. Și aia a fost o fază ciudată. A fost o fază când am crezut că va pleca, acum nu știm. Important e că dă goluri”, a declarat experimentatul fotbalist după U Cluj – Petrolul 2-3, conform .

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, iar acesta a realizat „dubla” în partea secundă cu o lovitură de cap. Jovo Lukic este dorit de FCSB, care caută un nou atacant după plecarea lui Daniel Bîrligea în Serie A, însă .

Concluzia lui Alex Chipciu după U Cluj – Petrolul 2-3

Alex Chipciu a analizat eșecul suferit de vicecampioana României contra Petrolului. „Ăsta e fotbalul, are și doza asta de întâmplare. Am avut multe ocazii, ei au dat goluri din semi-ocazii. Bravo lor, felicitări, înfrângerea face parte din fotbal și trebuie să o accepți. Și meciul trecut, cu Dinamo, la fel, părea că noi trebuia să câștigăm, dar aș spune că jocul nostru și starea noastră de azi nu au fost ca în meciul cu Dinamo, n-am fost în cea mai bună formă.

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Luăm goluri foarte ușor, adversarul nu are mari ocazii, dar marchează, Dinamo a marcat cu două execuții. E greu să o iei mereu, să revii. Anul trecut, aveam mai multă intensitate pe apărare, ne apăram toți, acum suntem superficiali în dueluri și așa ajungi să iei gol”, a spus internaționalul român. Pentru clujeni urmează un nou meci pe teren propriu contra Petrolului, în prima etapă a grupei B din Cupa României Betano.