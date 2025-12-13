Sport

Problemele adevărate care-l afectează pe Denis Drăguș în Turcia: „Sunt chestii care nu țin de fotbal și care-l zdruncină”

Ce se întâmplă cu Denis Drăguș în Turcia. Ce îl afectează, de fapt, pe tânărul atacant român și cu ce probleme se confruntă.
Mihai Dragomir
13.12.2025 | 20:54
Ce probleme are Denis Drăguș în Turcia. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Denis Drăguș este unul dintre atacații României care a ajutat echipa națională în ultimii doi ani și care a devenit o piesă importantă în primul „11”, indiferent de selecționer. Giovanni Becali a vorbit despre problemele jucătorului în Turcia.

Giovanni Becali, despre simpatia lui Mircea Lucescu pentru Denis Drăguș

Denis Drăguș a jucat alături de naționala României la EURO 2024, turneu în urma căruia i-a crescut și mai mult reputația. Atacantul a ajuns să fie convocat la fiecare acțiune a „tricolorilor”, reprezentând prima opțiune în compartimentul ofensiv.

Giovanni Becali a vorbit despre admirația lui Mircea Lucescu, cel care a avut o reacție explozivă după ce a aflat suspendarea lui Denis Drăguș, pentru vârful în vârstă de 26 de ani.

„Drăguș e omul de bază al lui Mircea Lucescu. Îl iubește, pentru că l-a luat când nimeni nu credea în el. Bine, înaintea lui a fost Edi Iordănescu, care l-a luat și a jucat toate meciurile. După care, Lucescu mergând la toate meciurile, a zis, băi, cu ăsta voi face. Și a făcut la început. Și a făcut bine, chiar și cu înfrângerile alea”, a spus inițial Giovanni Becali.

Ce probleme are, de fapt, Denis Drăguș în Turcia

Ulterior, agentul de jucători a vorbit și despre situația cu care Denis Drăguș se confruntă, de fapt, în Turcia. Atacantul, care poate rata și barajul cu pentru CM 2026 după ce a a ispășit deja o etapă de suspendare cu San Marino, ar avea parte de tensiuni în familie.

„N-are nicio relație cu familia, cred. Cred, eu nu știu. Am auzit, din culise, că n-are relație bună nici cu taică-su. Nu știu. Băi, sunt și cazuri dintre astea. N-are relație bună cu taică-su. Așa am auzit. Nu știu. Din cauza soției, din cauza nu știu ce. Dar așa am auzit. Și îl afectează fotbalistic asta, nu are liniștea aia.

El, titular la echipa națională, se întoarce în Turcia și nu joacă. Nu e normal. Sunt niște chestii din afara fotbalului care îl pot zdruncina. Sunt niște chestii care te macină!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Marius Șumudică a spus totul despre restanțele salariale pe care Drăguș le are la Eyupspor

O altă problemă legată de numele lui Denis Drăguș a fost dezvăluită de Marius Șumudică la mijlocul lunii noiembrie. Antrenorul român a spus atunci prin ce calvar trece atacantul la Eyupspor.

„El traversează și o perioadă delicată a vieții. Nu vreau să-i iau apărarea, dar de ce spun asta. El a plecat de la Trabzon unde îi era greu să joace, a avut 4 oferte și a ales-o pe cea mai proastă.

S-a dus la Eyupspor, o echipă care se bate la retrogradare și care are patronul arestat în momentul de față. N-a primit niciun ban din vară până acum, nu e plătit, are 150.000 pe lună. El n-a primit niciun ban, i s-a dat în 6 luni o dată, adunați, vreo 80.000 din 900.000!”, spunea Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, la mijlocul lunii trecute.

Problemele adevărate care-l afectează pe Denis Drăguș în Turcia

