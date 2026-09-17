Problemele cu gazonul de pe Stadionul Giulești continuă! Când se va schimba suprafața

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Rapidul arată tot mai bine în acest sezon, însă Daniel Pancu are un mare motiv de nemulțumire: gazonul. La finalul partidei cu FC Voluntari, pe care Rapidul a câștigat-o cu 2-1, Daniel Pancu a transmis un avertisment conducerii, fiind extrem de nemulțumit de gazon.

Daniel Pancu, extrem de nemulțumit de gazonul de pe Giulești, pe care-l consideră de„Liga a 2-a”

. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. La Liga 2, pe gazonul din Regie, care din momentul în care au început ploile, Rapid a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu, chiar dacă câștigam cu echipele cele mai bine cotate pe gazoane bune din deplasare.

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, dar nu știu exact cine se ocupă și cine întreține gazonul, dar eu văd o singură soluție: schimbarea completă a acestuia. E valabil pe mai multe stadioane din România. Îl compar cu gazonul de la Sibiu, unul de Anglia, Wembley, gazon de tipul acela ar trebui să aibă Rapid”, a răbufnit Pancu.

Mesajul său a fost auzit de conducerea Rapidului, care promite că lucrurile se vor îmbunătăți. Există o problemă, totuși. Sarcina aparține Clubului Sportiv Rapid, așadar patronul Dan Șucu sau alți acționari nu prea au un cuvânt de spus în această chestiune.

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Când se va schimba gazonul la Rapid? Cel mai probabil la final de sezon, într-un scenariu optimist

„Am avut în toți acești ani un gazon foarte bun. Anul aceasta din păcate nu arată cum trebuie, a fost și o vară foarte caldă, s-au jucat și mai multe meciuri. Au jucat și Beer Sheva și vor mai juca, nu e la cel mai bun nivel.

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Am vorbit și cu cei de la clubul sportiv, au făcut eforturi foarte mari pentru acest sezon. Sper că în pauza echipelor naționale să rezolvăm problemele. Nu ține 100% de noi, ține de clubul sportiv, fac eforturi să repare”, a remarcat Victor Angelescu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Vestea proastă pentru Daniel Pancu: gazonul nu va fi schimbat complet până la final de sezon. „E mai problematic, perioadă scurtă. Nu știu, procedurile pentru schimbarea gazonului sunt mai de durată. Știu că vor face eforturi să arate cât mai bine. Trei săptămâni de pauză, sperăm că terenul va arăta mai bine”, a declarat Victor Angelescu, precizând că în următoarele săptămâni vor avea loc lucrări pentru a îmbunătăți suprafața de joc.