Problemele de sănătate le-a dat mari bătăi de cap. Bella Santiago și Nicu Grigore, la un pas să renunțe la Power Couple: „Ne-au trecut prin toate stările”

Bella Santiago a fost ca o leoaică la Power Couple. Interpreta a luptat, în Malta, pentru fiecare probă în parte și nicio clipă nu a vrut să renunțe. Nici măcar atunci când soțul ei, Nicu Grigore a avut probleme de sănătate. Din contră, s-a mobilizat și l-a susținut și pe el pentru a face față probelor.

Bella Santiago și soțul, înspăimântați la Power Couple: „Anumite probleme medicale din trecutul meu”

. De atunci formează un cuplu, care a întâmpinat și bune, dar și rele. După competiția prezentată de Dani Oțil, Bella și Nicu susțin că cel mai dificil moment al relației lor l-au trăit în Malta, la Power Couple.

Dacă pentru unii concurenți, spaima sau fobiile au fost cele mai grele încercări, pentru interpretă și soțul ei, probleme medicale din trecutul lui de sportiv au fost cele care le-a dat mari bătăi de cap. Într-un interviu, oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Bella Santiago afirmă că nu s-a gândit nicio secundă să renunțe, chiar dacă a fost uneori extrem de istoritor.

Ce ți s-a părut cel mai dificil în competiție?

– Bella Santiago: Cel mai dificil? A fost o probă, o să vedeți. Acela a fost cel mai dificil moment pentru mine.

A fost ceva din competiție care ți-a pus probleme, din cauza unei spaime, a unei fobii sau pur și simplu pentru că nu știai ce să faci?

– Nicu Grigore: Să fiu sincer? Da! Dar nu s-a pus problema de spaimă sau fobie, ci din cauza anumitor probleme medicale din trecutul meu de sportiv. Am fost cât pe ce să renunț la o probă, dar până la urmă am dovedit-o!

Nicu Grigore: „La Power Couple nu trebuie să apar doar ca ”soție de artist” ”

A existat vreun moment când, din cauza oboselii sau a stresului, ai vrut să lași totul baltă?

– Bella Santiago: Nu! Nu m-am gândit nicio secundă să renunț, chiar dacă a fost uneori extrem de obositor. M-am bucurat de fiecare zi și de fiecare .

Sincer, cine pe cine a susținut mai mult în acest concurs?

– Nicu Grigore: Haha! În primul rând, ne-am susținut unul pe celălalt, asta era cel mai important pentru mine.

La ce te-ai gândit când ți s-a propus acest format?

– Bella Santiago: Când mi s-a propus să particip m-am bucurat foarte tare. De mult îmi doresc să intru cu soțul meu într-o aventură de genul ăsta. Mai ales că soțului nu prea îi plăcea să apară la TV. La Power Couple, însă, nu a mai putut să refuze pentru că și el își dorea.

Ai avut rețineri când s-a pus problema să participați la Power Couple?

– Nicu Grigore: Da! Am avut mai multe (n.r. râde)! Dar faptul că la Power Couple nu trebuie să apar doar ca ”soție de artist”, m-a ajutat să depășesc frica de camere și să fiu eu.

Bella Santiago și Nicu Grigore, cel mai dificil moment al relației

Dacă ar fi să ne luam după expresia ”la bine și la rău” care a fost cel mai bun, dar si cel mai neplăcut moment din relația voastră?

– Bella Santiago: Nu știu să vă spun un moment rău din relația noastră. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, am găsit unul: probele de la Power Couple, care ne-au trecut prin toate stările (n.r. râde)

– Nicu Grigore: Cel mai bun moment din relația noastră este că ne-am găsit unul pe altul și că împreună trecem peste orice moment dificil.

Care este cea mai importantă calitate a lui Nicu?

– Bella Santiago: Cred că cea mai importantă calitate a lui este faptul că mă înțelege și are multă răbdare cu mine.

Care sunt lucrurile care o fac pe Bella, cu adevărat, fericită?

– Nicu Grigore: Bella nu prea se atașează de lucruri. Este fericită pentru că suntem o familie unită și că România a devenit casa ei.

Nicu Grigore: „Mă sperie lucrurile pe care nu le pot controla”

De ce îți este cel mai frică?

– Bella Santiago: Mi-e frică să nu-mi pierd vocea.

Care este cea mai mare fobie a ta?

– Nicu Grigore: Cea mai mare fobie a mea este să stau mai mult de o lună pe o insulă. Mă sperie lucrurile pe care nu le pot controla. De exemplu cutremure, tornade.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ”urcat” la cap?

– Bella Santiago: Niciodată. Îmi plac foarte mult oamenii și dacă am ajuns cunoscută, este datorită lor și le mulțumesc.

Bella Santiago: „ Persoana care se ocupa de mine la momentul respectiv nu m-a ajutat”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Nicu Grigore: În primul rând, aș vrea să știe lumea că sunt om, am două mâini, două picioare, respir, nu sunt arogant. Pasiuni am multe: pescuit, sport, terapiile de toate felurile. Am studiat mult pe latura asta. Mai nou, m-a cam prins munca de impresar.

Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

– Bella Santiago: Cel mai bun a fost când am câștigat două emisiuni la rând, X Factor și Te Cunosc de Undeva. Cel mai rău a fost când, foarte mult timp după ce am câștigat aceste două concursuri, nu s-a întâmplat nimic. Persoana care se ocupa de mine la momentul respectiv nu m-a ajutat.

Emisiunea Power Couple prezentată de simpaticul Dani Oțil, ajunsă la sezonul doi și, va fi difuzată începând cu 15 ianuarie 2025 numai la Antena 1.