Problemele la Dinamo se adâncesc! “S-a depăşit limita, mă adresez la FIFA”

Problemele la Dinamo se adâncesc tot mai mult cu fiecare zi ce trece. Un fost jucător amenință că se va adresa forului suprem, FIFA.

„Câinii” din „Ștefan cel Mare” au ajuns la a patra înfrângere consecutivă în campionat după meciul pierdut cu Sepsi, 0-2 la Sfântu Gheorghe și situația din ”Groapă” se rostogolește pe o pantă descendentă, chiar spre… groapă!

Cosmin Contra se declară îngrijorat, aşa cum FANATIK a anunţat, situația la club fiind una delicată atât pe plan sportiv, cât si pe plan financiar.

Problemele la Dinamo se adâncesc, un fost jucător se adresează la FIFA

Jucătorul italian Mattia Montini a anunțat că nu va mai aștepta să se rezolve problemele financiare și se va adresa la FIFA: “Sunt focusat pe munca mea, vreau să simt momentul și să nu mă gândesc prea mult la sentimente.

Va fi un meci special pentru mine, atât pentru că întâlnesc echipa la care am jucat, cât și faptul că este un club important în România. Dacă voi marca, din respect și apreciere pentru suporterii lui Dinamo, nu mă voi bucura și nu voi celebra reușita. Cu toate că am o mare supărare în interior

Îmi pare rău, dar mă voi vedea nevoit să mă adresez FIFA. Am așteptat, am așteptat, dar s-a depășit cu mult limita. Am fixat o dată convenabilă, a trecut, a tot trecut, și clubul nu a respectat. O să vedem ce va fi, momentan, mă concentrez doar la fotbal, strict la meci” a declarat fotul atacant al lui Dinamo pentru gsp.ro.

Pablo Cortacero ia în calcul anumite decizii

Pablo Cortacero, patronul lui Dinamo a declarat că ia în calcul anumite decizii în cazul în care „roș-albii” pierd și meciul de vineri contra celor de la Astra Giurgiu: “Nici nu mi-a trecut prin cap deocamdată să îl schimb pe Contra cu antrenorul spaniol despre care s-a vorbit.

Dar dacă vom pierde și vineri e normal să luăm niște decizii, pentru că sunt foarte supărat că la ce echipă avem nu obținem rezultate și atmosfera este stricată de tot ceea ce se discuta.

În ceea ce privește problema cu logo-ul DDB care nu mai e menționat pe tricou, eu le-am scris celor din DDB, am stabilit cu ei ca al treilea echipament va avea trecut DDB, dar am stabilit ca primul și al doilea vor fi folosite pentru a pune sponsori, pentru a aduce bani la Dinamo”, a declarat spaniolul.

