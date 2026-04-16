Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic

O cunoscută tenismenă a vorbit deschis despre problemele medicale cu care se confruntă de o perioadă destul de lungă. Sportiva originară din Statele Unite ale Americii a decis să nu mai ascundă nimic. Iată ce dezvăluire le-a făcut celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Situația prin care trece o tânără jucătoare de tenis

Amanda Anisimova (24 ani) are o poveste de viață incredibilă. , însă de această dată a hotărât să dea cărțile pe față. S-a afișat fără machiaj și niciun filtru pe una dintre paginile prin care își ține fanii la curent cu ultimele vești.

Tenismena a recunoscut că se confruntă cu o serie de neplăceri. Toate necazurile sale au început după ce . De atunci și până în prezent a fost diagnosticată cu depresie, anxietate și probleme de sănătate mintală. Astfel, a decis să se retragă temporar în urmă cu circa 3 ani.

De asemenea, a luat această decizie și pentru că a fost ținta bullyingului pe rețelele sociale, a body shamingului și a criticilor. În prezent, acneea este cea care nu-i dă pace, decizând să se afișeze în văzul tuturor cu erupții pe față. Și-a arătat toate imperfecțiunile fără niciun fel de ezitare.

Prin intermediul imaginilor realizate cu telefonul mobil a vrut să tragă un semnal de alarmă. Amanda Anisimova vrea să prezinte realitatea în contextul în care lumea apelează din ce în ce mai mult la trucuri pentru a arăta perfect și impecabil, mai ales în mediul virtual. Din păcate, acest lucru e o capcană.

Așadar, tenismena dorește ca tinerii din ziua de azi să nu-și mai seteze așteptări prea mari în ceea ce privește aspectul fizic. E foarte important să fie realiști și să nu-i mai copieze pe ceilalți. Cu această ocazie, jucătoarea de tenis a subliniat că aceste neplăceri de ordin medical sunt cauzate de stres.

A luat o pauză de la tenis din cauza problemelor

În urmă cu aproximativ 3 ani, Amanda Anisimova a luat o pauză pe termen nedeterminat de la tenis. Nu s-a retras, ci a vrut să se concentreze mai mult pe starea sa de bine. Sportiva a invocat în anunțul din social media epuizare și îngrijorări pentru sănătatea mintală.

„M-am gândit să fac o postare în care să explic ce se întâmplă și care sunt planurile mele. Chiar m-am luptat cu sănătatea mea mintală și cu epuizarea din vara lui 2022. A devenit insuportabil să merg la turneele de tenis.

În acest moment prioritatea mea este bunăstarea mea mintală și să iau o pauză. Am muncit cât de mult am putut să trec peste problemele astea. Îmi va lipsi să fiu acolo și apreciez tot sprijinul vostru continuu”, a scris tenismena, pe contul de Instagram.

Amanda Anisimova a revenit cu forțe proaspete ulterior pe terenul de tenis. În 2025 s-a calificat în semifinalele de la Wimbledon, demonstrând că este o persoană ambițioasă. În 2017, a fost desemnată campioană la US Open de juniori.

De asemenea, la Roland Garros a eliminat-o pe campioana en-titre Simona Halep. Avea doar la acea vreme 17 ani și fusese desemnată cea mai tânără jucătoare care ajunge atât de departe la un turneu de Grand Slam din 2006.