Sport

Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic

Situația neplăcută de care are parte o tânără jucătoare de tenis. Amanda Anisimova a hotărât să dea cărțile pe față despre diagnosticul care nu-i dă deloc pace.
Alexa Serdan
16.04.2026 | 23:15
18 poze
Vezi galeria
Cu ce probleme medicale se confruntă tenismena.
ADVERTISEMENT

O cunoscută tenismenă a vorbit deschis despre problemele medicale cu care se confruntă de o perioadă destul de lungă. Sportiva originară din Statele Unite ale Americii a decis să nu mai ascundă nimic. Iată ce dezvăluire le-a făcut celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Situația prin care trece o tânără jucătoare de tenis

Amanda Anisimova (24 ani) are o poveste de viață incredibilă. Finalista de la Wimbledon 2025 a fost criticată adesea pentru felul în care arată, însă de această dată a hotărât să dea cărțile pe față. S-a afișat fără machiaj și niciun filtru pe una dintre paginile prin care își ține fanii la curent cu ultimele vești.

ADVERTISEMENT

Tenismena a recunoscut că se confruntă cu o serie de neplăceri. Toate necazurile sale au început după ce tatăl său a murit, la doar 52 de ani. De atunci și până în prezent a fost diagnosticată cu depresie, anxietate și probleme de sănătate mintală. Astfel, a decis să se retragă temporar în urmă cu circa 3 ani.

De asemenea, a luat această decizie și pentru că a fost ținta bullyingului pe rețelele sociale, a body shamingului și a criticilor. În prezent, acneea este cea care nu-i dă pace, decizând să se afișeze în văzul tuturor cu erupții pe față. Și-a arătat toate imperfecțiunile fără niciun fel de ezitare.

ADVERTISEMENT
Prin intermediul imaginilor realizate cu telefonul mobil a vrut să tragă un semnal de alarmă. Amanda Anisimova vrea să prezinte realitatea în contextul în care lumea apelează din ce în ce mai mult la trucuri pentru a arăta perfect și impecabil, mai ales în mediul virtual. Din păcate, acest lucru e o capcană.

ADVERTISEMENT
Așadar, tenismena dorește ca tinerii din ziua de azi să nu-și mai seteze așteptări prea mari în ceea ce privește aspectul fizic. E foarte important să fie realiști și să nu-i mai copieze pe ceilalți. Cu această ocazie, jucătoarea de tenis a subliniat că aceste neplăceri de ordin medical sunt cauzate de stres.

ADVERTISEMENT

A luat o pauză de la tenis din cauza problemelor

În urmă cu aproximativ 3 ani, Amanda Anisimova a luat o pauză pe termen nedeterminat de la tenis. Nu s-a retras, ci a vrut să se concentreze mai mult pe starea sa de bine. Sportiva a invocat în anunțul din social media epuizare și îngrijorări pentru sănătatea mintală.

„M-am gândit să fac o postare în care să explic ce se întâmplă și care sunt planurile mele. Chiar m-am luptat cu sănătatea mea mintală și cu epuizarea din vara lui 2022. A devenit insuportabil să merg la turneele de tenis.

ADVERTISEMENT

În acest moment prioritatea mea este bunăstarea mea mintală și să iau o pauză. Am muncit cât de mult am putut să trec peste problemele astea. Îmi va lipsi să fiu acolo și apreciez tot sprijinul vostru continuu”, a scris tenismena, pe contul de Instagram.

Amanda Anisimova a revenit cu forțe proaspete ulterior pe terenul de tenis. În 2025 s-a calificat în semifinalele de la Wimbledon, demonstrând că este o persoană ambițioasă. În 2017, a fost desemnată campioană la US Open de juniori.

De asemenea, la Roland Garros a eliminat-o pe campioana en-titre Simona Halep. Avea doar la acea vreme 17 ani și fusese desemnată cea mai tânără jucătoare care ajunge atât de departe la un turneu de Grand Slam din 2006.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!