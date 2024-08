Problemele pe care le-a întâmpinat Universitatea Craiova înainte de meciul cu Maribor: ”Am ajuns la 6 dimineața! Ne reproșăm asta”

în manșa secundă a turului 2 preliminar, dar nu a fost de ajuns pentru a merge mai departe, deoarece, în turul desfășurat în Slovenia, au cedat cu scorul de 0-2.

Universitatea Craiova, probleme înaintea returului cu Maribor

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a vorbit despre problemele întâmpinate înaintea partidei retur cu Maribor.

”Bineînțeles că suntem mulțumiți de Gâlcă, nu s-a pus problema. Cred că a avut ghinion în acest două meciuri. Prima dată rămânem în 10, dar și în 10… Calificarea s-a jucat în tur, dacă rămânea 1-0 era altceva, nici Maribor nu mai era așa relaxată.

Suntem mulțumiți de el. Suntem în grafic, exceptând calificarea din Europa pe care nu poți să i-o impuți. Ok, le-o impuți tuturor, nouă managementului, pentru că de exemplu am vrut să venim cu avionul de la Cluj, dar efectiv nu am găsi avion.

Am avut un buget nelimitat pentru avion, nu am găsit, ne-am întors noaptea, am ajuns la 6 dimineața la Craiova. Ne reproșăm acest lucru că nu am găsit alte soluții, fiecare își reproșează. Trebuie să tragem învățămintele, trebuie să facem analizele întâi”, a declarat Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Defensiva, călcâiul lui Ahile al oltenilor

La scurt timp după ce Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar al Conference League, antrenorul Costel Gâlcă a decretat că și crede că formația sa încă suferă pe fază defensivă.

”O mare parte din calificare s-a jucat la Maribor, unde am făcut greșeli foarte mari. În meciul retur, cel de acasă, am avut o atitudine bună, am reușit să le închidem progresia. Știam că Maribor e o echipă de posesie și se asociază foarte bine.

Am reușit să facem asta. Până la urmă, în a doua repriză am și înscris, dar, la fel ca la Maribor, am luat două goluri din faze care nu anunțau nimic, din două auturi. Am deschis terenul și, la experiența pe care o aveau jucătorii din acea zonă, puteam să facem un fault tactic. N-am făcut acest lucru și ne-au marcat două goluri.

Dezamăgirea e că am luat două goluri. Nu trebuia să primim niciunul. În acest moment, cred că atât am putut să facem. Echipa trebuie să crească de la meci la meci. Unde suferim mai mult în acest moment este pe faza defensivă”, a spus Gâlcă.

Ce își reproșează Rotaru după eliminarea din Conference League