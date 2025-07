Problemele se țin scai de Albert NBN. Trapper-ul care a înjurat România a rămas fără permis. Video

Albert NBN are numai probleme, iar dovadă stă faptul că a rămas fără permis la scurt timp după ce a fost sancționat pentru comportamentul său de la Beach, Please!. În plus, el a fost pus la zid de opinia publică după ce a cântat o melodie în care înjură România.

Albert NBN a rămas fără permis

Constantin Albert Alexandru, cunoscut sub numele de scenă Albert NBN, a fost oprit de polițiștii rutieri pe Bulevardul Aviatorilor din București, deplasându-se dinspre Piața Victoriei. El a fost surprins în timp ce conducea agresiv, schimbând benzile fără să se asigure.

Din cauza faptului că șoferul prezenta risc de accidentare fie a sa, fie a altor conducători auto sau chiar a pietonilor, oamenii legii l-au somat să oprească. De asemenea, potrivit Poliției Rutiere, Albert NBN nu purta nici centura de siguranță. În consecință, pentru comportamentul său agresiv din trafic, artistul a fost sancționat cu 4 puncte de amendă, 2 puncte de penalizare și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile. El are acum de plătit o amendă de 405 lei.

Despre această întâmplare a vorbit chiar și Albert, care a postat un TikTok în care le arată urmăritorilor săi că a și fost testat pentru droguri, rezultatele fiind negative. Astfel le-ar fi demonstrat celor care îl acuză de consum de substanțe că greșesc.

„Am rămas fără permis, dar din fericire mi s-a făcut test de droguri ca să vedeți cât de rău ne-am distrat la Beach, Please!. Vă pup și vă iubesc, țineți aproape. 30 de zile stau numai la studio că mi s-a luat permisul, dar bine că v-am lămurit”, a spus trapper-ul pe internet.

Amendat pentru că a înjurat România

pe scena festivalului de la Costinești. S-a întâmplat după ce deputatul Dumitru Coarnă a depus o plângere împotriva lui. El a primit trei sancțiuni a câte 1.000 de lei, pentru „încălcarea unor norme de convieţuire socială”.

„Pe timpul desfăşurării festivalului Beach, Please, în urma autosesizării forţelor de ordine, au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.000 lei fiecare, unui artist care, în cadrul versurilor interpretate pe scenă, a folosit un limbaj vulgar şi expresii jignitoare, inclusiv la adresa României. Persoana în cauză a fost sancţionată conform art. 2, alin. (1) din Legea nr. 61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, au transmis reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.

Ulterior, , spunând că injuriile nu se adresează României, ca țară, ci statului: „Îmi iubesc ţara, dar nu suport ceea ce face statul din ea. Nu am jignit românii, am vorbit despre frustrarea unei generaţii care nu se mai regăseşte în deciziile celor de sus”.