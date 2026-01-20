Sport

Procentul care doare! Câți bani trebuie să încaseze Marius Măldărășanu, care l-a ajutat pe Ianis Stoica să prindă transferul carierei

Transferul fostului internațional de tineret în Portugalia a generat o situație tensionată la fosta echipă a românului, care s-a despărțit de antrenorul ei
Catalin Oprea
20.01.2026 | 13:01
Procentul care doare Cati bani trebuie sa incaseze Marius Maldarasanu care la ajutat pe Ianis Stoica sa prinda transferul carierei
Marius Măldărășanu are de încasat un procent din transferul lui Ianis Stoica FOTO colaj fanatik
Marius Măldărășanu s-a despărțit de Hermannstadt la începutul lunii decembrie, după patru ani și jumătate în care a antrenat formația sibiană. Locul său a fost luat de Dorinel Munteanu, care antrenase ultima dată Sepsi.

Măldărășanu are de primit bani pentru transferul lui Ianis Stoica

Depărțirea dintre Măldă și Hermannstadt s-a făcut pe cale amiabilă, dar nu a fost lipsită de controverse din cauza unei clauze speciale pe care antrenorul de 50 de ani a avut-o în contract. Și care a determinat întârzierea ajungerii la un consens.

Ea nu este nici acum rezolvată, întrucât ține de un aspect pe care Hermannstadt speră să-l rezolve cu ajutorul FIFA. Concret, Măldărășanu are de primit un procent din transferul lui Ianis Stoica în Portugalia, la Estrella Amadora.

Stoica a explodat la Hermannstadt, sub conducerea lui Măldărășanu, care l-a antrenat și la Metaloglobus. El a avut sezonul trecut cea mai bună evoluție, cu 15 goluri marcate, și conducerea i-a oferit un procent din vânzarea acestuia antrenorului care a avut cea mai importantă influență asupra lui.

Portughezii întârzie plata către Hermannstadt

Măldă semnase un nou angajament cu Hermannstadt în vară, când a devenit cel mai longeviv antrenor din Superligă. Serie care s-a frânt după 187 de meciuri pe banca echipei, având ca cea mai bună performanță calificarea în finalei Cupei României din 2025, pierdută cu CFR Cluj, scor 2-3.

În momentul în care a acceptat despărțirea de Hermannstadt, Măldărășanu și-a cerut toate drepturile restante, inclusiv acest procent de 10% cuvenit din transferul lui Ianis Stoica, adică 130.000 de euro. Doar că Sibiul nu a încasat banii pentru plecarea acestuia în Portugalia.

Estrella Amadora trebuia să plătească 1,3 milioane de euro pentru fotbalistul de 23 de ani. Portughezii nu viraseră niciun ban până la 1 ianuarie, deși trebuiau să achite suma cel târziu la 31 august.

Pentru a se putea despărți de Măldărășanu, conducerea lui Hermannstadt a fost nevoită să facă o cesiune către acesta a unor drepturi financiare pe care trebuie să le încaseze. A fost o decizie dureroasă pentru clubul aflat în insolvență, care nu stă nicidecum pe roz cu banii.

Românul câștigă 20.000 de euro la Amadora

Cu Ianis Stoica în echipă, Estrella Amadora a fost călcată în picioare în ultima etapă disputată în Portugalia. Echipa românului a pierdut cu 0-5 în fața celor de la Estoril și este pe locul 12 în clasament.

Stoica a jucat doar 47 de minute, după care a fost înlocuit. Cifrele lui în Portugalia sunt destul de modeste. A jucat 17 meciuri și a marcat de două ori. Are contract până în 2028 și un salariu lunar estimat la 20.000 de euro, dublu față de cât avea la Sibiu.

