Procentul care doare! Câți bani trebuie să încaseze Marius Măldărășanu, care l-a ajutat pe Ianis Stoica să prindă transferul carierei

ADVERTISEMENT

Marius Măldărășanu s-a despărțit de Hermannstadt la începutul lunii decembrie, după patru ani și jumătate în care a antrenat formația sibiană. Locul său a fost luat de Dorinel Munteanu, care antrenase ultima dată Sepsi.

Măldărășanu are de primit bani pentru transferul lui Ianis Stoica

Depărțirea dintre Măldă și Hermannstadt s-a făcut pe cale amiabilă, dar nu a fost lipsită de controverse din cauza unei clauze speciale pe care antrenorul de 50 de ani a avut-o în contract. Și care a determinat întârzierea ajungerii la un consens.

ADVERTISEMENT

Ea nu este nici acum rezolvată, întrucât ține de un aspect pe care Hermannstadt speră să-l rezolve cu ajutorul FIFA. Concret, Măldărășanu are de primit un procent din transferul lui Ianis Stoica în Portugalia, la Estrella Amadora.

Stoica a explodat la Hermannstadt, sub conducerea lui Măldărășanu, care l-a antrenat și la Metaloglobus. El a avut sezonul trecut cea mai bună evoluție, cu 15 goluri marcate, și conducerea i-a oferit un procent din vânzarea acestuia antrenorului care a avut cea mai importantă influență asupra lui.

ADVERTISEMENT

Portughezii întârzie plata către Hermannstadt

Măldă semnase un nou angajament cu Hermannstadt în vară, când a devenit cel mai longeviv antrenor din Superligă. Serie care s-a frânt după 187 de meciuri pe banca echipei, având ca cea mai bună performanță calificarea în finalei Cupei României din 2025, pierdută cu CFR Cluj, scor 2-3.

ADVERTISEMENT

În momentul în care a acceptat despărțirea de Hermannstadt, Măldărășanu și-a cerut toate drepturile restante, inclusiv acest procent de 10% cuvenit din transferul lui Ianis Stoica, adică 130.000 de euro. Doar că Sibiul nu a încasat banii pentru plecarea acestuia în Portugalia.

Estrella Amadora trebuia să plătească 1,3 milioane de euro pentru fotbalistul de 23 de ani.

ADVERTISEMENT

Pentru a se putea despărți de Măldărășanu, conducerea lui Hermannstadt a fost nevoită să facă o cesiune către acesta a unor drepturi financiare pe care trebuie să le încaseze. A fost o decizie dureroasă pentru clubul aflat în insolvență, care nu stă nicidecum pe roz cu banii.

Românul câștigă 20.000 de euro la Amadora

Cu Ianis Stoica în echipă, Estrella Amadora a fost călcată în picioare în ultima etapă disputată în Portugalia. Echipa românului a pierdut cu 0-5 în fața celor de la Estoril și este pe locul 12 în clasament.

Stoica a jucat doar 47 de minute, după care a fost înlocuit. A jucat 17 meciuri și a marcat de două ori. Are contract până în 2028 și un salariu lunar estimat la 20.000 de euro, dublu față de cât avea la Sibiu.