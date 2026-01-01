Sport

Proces la FIFA pentru transferul lui Ianis Stoica: „N-am primit niciun ban”

Probleme cu transferul lui Ianis Stoica în Portugalia. FIFA intervine pentru a rezolva situația. „Așteptăm să ne vină răspunsul și să încasăm banii. N-am primit niciun ban”.
Alex Bodnariu
01.01.2026 | 22:20
În vară, Hermannstadt l-a vândut pe Ianis Stoica în Portugalia, la Estrela, însă nici până în ziua de azi clubul sibian nu a încasat suma promisă de 1,3 milioane de euro. FIFA intervine în acest caz, iar oficialii echipei au explicat cum stă situația.

Ianis Stoica a fost vândut de Hermannstadt în vară, în Portugalia. Deși a jucat și chiar a marcat pentru Estrela, clubul lusitan nu și-a achitat datoriile și riscă să primească sancțiuni drastice din partea FIFA, dacă nu rezolvă această situație.

Cei de la Hermannstadt au înștiințat FIFA despre acest caz și acum așteaptă o rezolvare a problemei, care nu poate decât să complice și mai mult situația financiară a clubului. Este vorba despre o datorie de peste un milion de euro, neachitată de portughezi.

Ce spune acționarul de la Hermannstadt despre situația cu banii pe Ianis Stoica

Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la FC Hermannstadt, a venit cu o serie de precizări. Oficialii clubului așteaptă banii de la Estrela, iar omul de afaceri a precizat că FIFA ar putea să le dea interdicție la transferuri lusitanilor, până când își vor achita restanțele.

„I-am dat la FIFA, așteptăm să ne vină răspunsul și să încasăm banii. N-am primit niciun ban. Până în august, Estrela trebuie să achite. Sunt dați la FIFA, în ianuarie ar trebui să încasăm tranșa din august și o să fie o întârziere de vreo 4-5 luni între tranșe.

Vor avea penalizări, o să aibă interdicție la transferuri, că nu plătesc. Nu știu la cât vor ajunge penalizările, astea le-a pus FIFA, dar nu pot fi mai mult de 5% pe an”, a declarat Claudiu Rotar, oficialul celor de la FC Hermannstadt, conform Sport.ro.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
