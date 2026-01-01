Proces la FIFA pentru transferul lui Ianis Stoica: „N-am primit niciun ban”

În vară, Hermannstadt l-a vândut pe Ianis Stoica în Portugalia, la Estrela, însă nici până în ziua de azi clubul sibian nu a încasat suma promisă de 1,3 milioane de euro. FIFA intervine în acest caz, iar oficialii echipei au explicat cum stă situația.
Ianis Stoica a fost vândut de Hermannstadt în vară, în Portugalia. Deși a jucat și chiar a marcat pentru Estrela, clubul lusitan nu și-a achitat datoriile și riscă să primească sancțiuni drastice din partea FIFA, dacă nu rezolvă această situație.
Cei de la Hermannstadt au înștiințat FIFA despre acest caz și acum așteaptă o rezolvare a problemei, care nu poate decât să complice și mai mult situația financiară a clubului. Este vorba despre o datorie de peste un milion de euro, neachitată de portughezi.
Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la FC Hermannstadt, a venit cu o serie de precizări. Oficialii clubului așteaptă banii de la Estrela, iar omul de afaceri a precizat că FIFA ar putea să le dea interdicție la transferuri lusitanilor, până când își vor achita restanțele.
„I-am dat la FIFA, așteptăm să ne vină răspunsul și să încasăm banii. N-am primit niciun ban. Până în august, Estrela trebuie să achite. Sunt dați la FIFA, în ianuarie ar trebui să încasăm tranșa din august și o să fie o întârziere de vreo 4-5 luni între tranșe.
Vor avea penalizări, o să aibă interdicție la transferuri, că nu plătesc. Nu știu la cât vor ajunge penalizările, astea le-a pus FIFA, dar nu pot fi mai mult de 5% pe an”, a declarat Claudiu Rotar, oficialul celor de la FC Hermannstadt, conform Sport.ro.