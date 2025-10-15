Procese de miliarde de dolari împotriva ChatGPT. OpenAI, liderul mondial al inteligenței artificiale, amenințat cu pierderea supremației

Poziţia dominantă a OpenAI este sub o presiune din ce în ce mai intensă, pe lângă avalanşa de acuzaţii şi procese venite dinspre societatea civilă, ascensiunea rivalilor ameninţând supremaţia companiei care a cunoscut succesul grație popularului ChatGPT.

Peste 40 de procese împotriva OpenAI, pentru încălcarea drepturilor de autor

Provocările financiare la adresa companiei fondate de Sam Altman sunt legate de valul de procese care vizează în momentul de faţă OpenAI şi Microsoft, principalul investitor în . Microsoft, care a băgat deja 13 miliarde de dolari în OpenAI, se confruntă acum cu acuzații că a creat un „aranjament anticoncurențial” care a umflat artificial prețurile serviciilor sale de inteligență artificială generativă. Plângerea a fost înregistrată luni la instanța din San Francisco, dar aceasta este doar ultima dintr-un şir lung de procese îndreptate împotriva OpenAI.

Astfel, deținătorii de drepturi de autor au intentat peste 40 de procese împotriva sa, acuzând compania de utilizarea neautorizată a materialelor lor pentru a antrena sisteme de inteligență artificială. Conform Reuters, amploarea problemei cu care se confruntă creatorii ChatGPT este atât de mare încât aceștia iau în considerare utilizarea banilor investitorilor în acest scop, iar în loc să aloce capitalul strâns pentru dezvoltare există riscul să-l cheltuiască pe avocați și potențiale daune. Pericolul este cu atât mai mare cu cât, potrivit Financial Times, companiile de asigurări sunt reticente în a oferi o acoperire completă pentru reclamațiile legate de inteligenţa artificială.

„Microsoft a prejudiciat abonații ChatGPT prin umflarea artificială a prețurilor”

de la brokerul de asigurări Aon, împotriva noilor amenințări legate de inteligența artificială, dar analiștii consideră că această sumă este departe de a fi suficientă, având în vedere potențialele pierderi majore pe care le pot genera acțiunile în justiție. Un exemplu ni-l oferă Anthropic, start-up din spatele ClaudeAI, care recent a fost de acord să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a soluționa un proces în care compania era acuzată că s-a folosit de „cărți piratate” pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială. În ceea ce o priveşte pe OpenAI, aceasta se confruntă deja cu procese dintre cele mai diverse, dintre care unul cu „The New York Times”, iar altul în care e acuzată că a provocat moartea unui băiat de 16 ani, care se presupune că s-a sinucis după ce a primit sfaturi presupus dăunătoare de la ChatGPT.

La începutul acestei săptămâni OpenAI şi Microsoft au mai primit o lovitură ce ar putea avea urmări devastatoare, după ce le-a fost intentat un proces colectiv la San Francisco. În mod concret, Microsoft este acuzată de încălcarea legilor antitrust și de obligarea consumatorilor să plătească prețuri semnificativ mai mari pentru serviciile sale de inteligență artificială. Plângerea susține că dezvoltatorii ChatGPT au fost „forțați” să se bazeze exclusiv pe platforma cloud Azure a Microsoft. Conform plângerii depuse de 11 consumatori, acest aranjament i-a permis lui Microsoft să perceapă prețuri de până la 200 de ori mai mari pentru serviciile sale de inteligență artificială decât concurenții săi. Acuzarea susține că „Microsoft a prejudiciat abonații ChatGPT prin umflarea artificială a prețurilor”, după cum anunţă .

Gemini de la Google, principalul rival al ChatGPT

Slăbiciunea liderului pieței de inteligență artificială, ChatGPT, este deja exploatată de rivalii săi. Ultimele statistici ale Similarweb, valabile pentru luna septembrie, indică faptul că Gemini, de la Google, tocmai a ajuns la 1,1 miliarde de vizite pe lună, cu o creștere a popularităţii de 46%. Similarweb calculează că, în ultimele 12 luni, cota Gemini din traficul generativ de inteligență artificială a fost de peste două ori mai mare, de la 6,5% la 13,7%, în timp ce cota ChatGPT a scăzut de la 87,1% la 73,8%.

Chatbot-ul dezvoltat de OpenAI domină piaţa cu autoritate, cu 5,9 miliarde de vizite pe lună şi, de asemenea, se mândrește cu un nivel ridicat de loialitate a utilizatorilor, 82% dintre clienții săi folosind exclusiv această platformă, dar problemele care pândesc nu vin din zona consumatorilor. Alți jucători din industria chatbot-urilor care concurează pentru o prezență mai puternică pe piaţa inteligenţei artificiale sunt DeepSeek, Perplexity și Grok – cu cote de piață globale între 3,9%, şi 2%, în timp ce Claude a câștigat 1,8% din piață, iar Microsoft Copilot are 1,2%.