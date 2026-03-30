Procesul în cazul Emiliano Sala a fost pierdut de Cardiff! Câți bani trebuie să plătească galezii către Nantes pentru daune morale

ADVERTISEMENT

Cardiff este bună de plată după ce a pierdut procesul împotriva lui FC Nantes, în cazul Emiliano Sala. Tribunalul Comercial din Nantes a emis decizia finală, iar aceasta este că echipa de fotbal locală nu a adus niciun prejudiciu formației Cardiff City în urma tragicului eveniment. Mai mult decât atât, galezii trebuie să plătească daune morale formației din Hexagon.

Decizia Tribunalului din Nantes în cazul Emiliano Sala. Ce s-a întâmplat, de fapt

Emiliano Sala a fost un fotbalist argentinian extrem de talentat, care a impresionat în Franța, în tricoul lui FC Nantes. După trei stagiuni cu câte 12 goluri în Ligue 1, atacantul a fost transferat de Cardiff City, în Premier League, însă el nu a mai ajuns în Regatul Unit, după ce avionul care îl transporta s-a prăbușit în Canalul Mânecii.

ADVERTISEMENT

După moartea argentinianului în , Cardiff a solicitat despăgubiri, însă Tribunalul Comercial din Nantes a decis că FC Nantes nu este vinovată pentru cele întâmplate, mai ales că zborul privat a fost aranjat de agentul Willie McKay, nu de clubul din Hexagon. Pe lângă faptul că nu s-a ales cu niciun ban, Cardiff se vede nevoită să plătească și 460.000 de euro cheltuieli de judecată și daune morale pentru FC Nantes.

A mai plătit Cardiff transferul lui Emiliano Sala? Ce s-a întâmplat, de fapt, după tragedia din 2019

Cardiff City și FC Nantes au bătut palma pentru un transfer de 17 milioane de euro, însă formația ce evolua la acea vreme în Premier League nu a profitat de serviciile fotbalistului, întrucât el a decedat chiar în drumul spre Regatul Unit. Formația galeză a refuzat inițial să plătească suma de transfer către FC Nantes, însă ulterior a fost obligată de FIFA, întrucât transferul a fost valid, chiar dacă Sala nu a mai ajuns niciodată la Cardiff.

ADVERTISEMENT

Astfel, Cardiff a plătit suma de transfer în două tranșe către FC Nantes, însă după achitarea acesteia a încercat să-și recupereze banii prin acest proces justificând prin faptul că argentinianul ar fi putut pune umărul la salvarea de la retrogradare a echipei, ceea ce ar fi adus venituri importante din drepturile TV din Premier League. După mai mulți ani în care s-a judecat acest proces, Tribunalul Comercial din Nantes nu a dat câșig de cauză „păsărilor albastre”.