Procesul lui Vlad Pascu, amânat pe 18 octombrie. Tatăl Robertei nu mai rezistă: ”Deja cedez nervos”

Așadar, instanța a stabilit un nou termen de judecată pentru 18 octombrie, pentru că expertizele medico-legale, dispuse de instanță acum trei luni, nu sunt încă gata. Familiile victimelor așteaptă un verdict final pentru a putea să-și reia viața.

Procesul lui Vlad Pascu, amânat pe 18 octombrie

”Era previzibil că astăzi se amână. A fost cea mai scurtă şedinţă pentru că n-aveai ce să faci astăzi, în afară de a stabili ce s-a întâmplat la expertiză, de ce nu sunt gata rapoartele şi nu au fost gata rapoartele pentru că s-au solicitat anumite specializări suplimentare de care, bineînţeles, medicii de la INML nu aveau cum să dispună în cadrul INML”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul familiei.

ADVERTISEMENT

Avocatul a precizat că se vor face ”verificări suplimentare din partea altor medici pentru a se stabili dacă există o infirmitate permanentă, sau nu”. Între timp, părinții victimelor spun că se așteptau la o astfel de amânare, pentru că sunt convinși că părinții milionari ai lui Vlad Pascu vor face tot ce pot pentru a-și scăpa copilul de închisoare, conform .

”Cam ştiam ce se întâmplă. Vreau să termine cât mai repede. Deja cedez nervos. Nu mă mai aştept la nimic. Din moment ce aceşti avocaţi ai familiei Pascu îşi bat joc de memoria copiilor noştri. M-au deranjat acele afirmaţii. Timpul le rezolvă pe toate. Eu mai am răbdare. Vreau doar să se termine procesul şi atât”, a declarat tatăl Robertei.

ADVERTISEMENT

, cealaltă victimă a lui Vlad Pascu. ”Cu nicio speranţă am venit. Am venit pentru că trebuia să venim. Ştiu sigur că se va amâna iarăşi că nu au ieşit expertizele. Am venit astăzi să dau faţă în faţă cu domnul Trandafir, avocatul domnului Pascu, şi să îi spun câteva cuvinte.

Familiile victimelor lui Vlad Pascu nu mai suportă situația

A spus că copiii noştri erau îmbibaţi în alcool şi Sebi avea… la necropsie a ieşit zero alcool. Cum e posibil pentru nişte bani să îi arunce în mizerie pe aceşti copii care nu mai sunt, după ce suntem noi terminaţi mai aruncă şi ei nişte vorbe care ne termină definitiv”, a declarat bărbatul în fața jurnaliștilor.

ADVERTISEMENT

În replică, unul dintre avocații lui Vlad Pascu, Adrian Bendeac, a explicat că Vlad Pascu nu a fost adus la Tribunal tocmai pentru că se știa că va urma o amânare. ”A fost formulată o cerere din partea noastră ştiind că nu au sosit rapoartele de expertiză şi că va fi doar o amânare a cauzei astfel încât logistic era dificil şi pentru el şi pentru cei de la penitenciar să facă acest efort ca să-l aducă aici, astfel încât am apreciat că nu prejudiciază interesele nimănui, nici ale lui, nici ale persoanelor vătămate şi ale justiţiei în general”, a declarat avocatul.

afirmațiile colegului său, avocatul Trandafir, care i-ar fi acuzat pe tinerii uciși de Pascu că ar fi consumat alcool. ”În ceea ce priveşte susţinerile colegului meu în faţa dumneavoastră apreciez că ele au fost întemeiate sau au fost determinate de anumite mijloace de probă aflate la dosarul de urmărire penală, respectiv rapoartele medico-legale de necropsie”, a explicat avocatul.

ADVERTISEMENT

Vlad Pascu se află în arest preventiv din 20 august 2023, la 24 de ore după ce a provocat accidentul soldat cu doi morți și trei răniți din stațiunea 2 Mai. În momentul producerii accidentului, Vlad Pascu era îmbibat în alcool și droguri, însă avocații săi dau vina pe victime, care ar fi consumat de asemenea alcool și, mai mult, s-ar fi plimbat pe carosabil. În urma acelui accident, Sebastian Olariu și Roberta Dragomir și-au pierdut viața, iar alți trei tineri au fost răniți.