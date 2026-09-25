Sport

Cutremur în Premier League! Manchester City, găsită vinovată în „procesul secolului”. Ce pedeapsă uriașă riscă

Manchester City a fost găsită vinovată pentru 114 dintre cele 115 acuzații formulate de Premier League. Ce sancțiune uriașă riscă „cetățenii”. Veste teribilă.
Alex Bodnariu
25.09.2026 | 17:07
Cutremur in Premier League Manchester City gasita vinovata in procesul secolului Ce pedeapsa uriasa risca
breaking news
Bombă în fotbalul englez! Manchester City, găsită vinovată. Sancțiunea poate fi fără precedent
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Manchester City a fost găsită vinovată pentru aproape toate acuzațiile formulate de Premier League în uriașul dosar privind încălcarea regulamentelor financiare. Vicecampioana Angliei ar fi fost găsită vinovată pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare!

Bombă în fotbalul englez! Manchester City, găsită vinovată. Sancțiunea poate fi fără precedent

Dosarul este unul extrem de complex și vizează în principal perioada 2009-2018. Printre acuzații se numără furnizarea unor informații financiare incorecte, inclusiv în privința veniturilor din sponsorizări și a costurilor clubului. Alte capete de acuzare au vizat remunerațiile plătite unor jucători și antrenori, respectarea regulilor financiare ale Premier League și cooperarea cu ancheta ligii.

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Audierile în fața comisiei independente au început în septembrie 2024 și s-au încheiat în decembrie același an, după aproximativ 12 săptămâni. Marea necunoscută rămâne acum sancțiunea. Potrivit relatărilor apărute după aflarea verdictului, pedeapsa nu a fost încă stabilită, iar Manchester City este așteptată să conteste decizia.

Ce riscă Manchester City. Cel mai sumbru scenariu pentru clubul din Premier League

Manchester City riscă o sancțiune uriașă dacă verdictul privind încălcările financiare va fi confirmat. Printre variante se află o amendă, o depunctare sau chiar suspendarea ori excluderea din Premier League.

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Scenariul cel mai dur ar fi excluderea lui City din Premier League. Totuși, este greu de crezut că se va ajunge la această măsură extremă. „Cetățenii” riscă însă o depunctare serioasă. Se discută și despre posibilitatea retragerii trofeelor câștigate în perioada 2009-2018.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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