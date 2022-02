Procurorul general al Ucrainei ia atitudine după recunoașterea regiunilor separatiste. A deschis dosar penal

Procurorul general al Ucrainei ia așadar atitudine, pe motiv că s-au modificat granițele țării, fapt prevăzut ilegal în art. 110, alin. 2, parte din Codul penal ucrainean.

Irina Venediktova a făcut anunțul depunerii dosarului penal în acest caz, într-o postare pe facebook. Procurorul a spus că se va analiza în mod serios situația, iar oficialii ruși vinovați nu vor mai avea permisie de acces în Ucraina.

Procurorul general al Ucrainei: ”Procurorii noștri se vor ocupa de acest caz în program complet”

”Acțiunile noastre sunt: înregistrarea procedurilor penale pentru b. Secolul al II-lea 110 cc al Ucrainei – apel public la acțiuni deliberate de schimbare a granițelor Ucrainei, comise de un reprezentant al puterii.

Nu am dreptul sa reactionez emotional: nu pot glumi, vorbi in nici o limba in afara de cea legala, trimite blesteme altora – toate acestea legea nu imi permite sa le fac. Dar legea este cea care ne obligă să răspundem la crima comisă și să fim responsabili pentru perspectiva procesuală ʹnu a chestiunilor.

Procurorii noștri ucraineni se vor ocupa de acest caz „în program complet”. Mersul la cumpărături pentru membrii acestui club închis „în străinătate” va fi dificil – promitem”, a scris Irina Venediktova,

Putin a ordonat extinderea trupelor sale în Donețk și Lugansk

Vladimir Putin a semnat luni Donețk și Lugansk, după care a ordonat trupelor lui să pătrundă în aceste teritorii pentru a menține pacea.

Înainte de a semna decretul El l-a criticat pe fostul conducător, Lenin, pe care-l consideră vinovat de faptul că a oferit regiuni rusești acestei țări.

Mai mult, Vladimir Putin consideră că mare parte din Ucraina a fost creată de Rusia, iar Lenin i-a dat și părți din România, Polonia și Ungaria. ”Republica Vladimir I. Lenin a Ucrainei”, crede Putin că ar trebui să se numească țara adversară.

”O mare parte din Ucraina a fost creată de Rusia. A fost făcută din părţi date de Lenin din Rusia. După, înainte şi după al Doilea Război Mondial, Stalin a dat Ucrainei părţi din România, Polonia şi Ungaria.

Principiile lui Lenin de a reconstrui Uniunea Sovietică au fost greşite. Este o ruşine că pe aceste principii am construit fără să ne gândim la viitor. Liderii de atunci au fost convinşi că au reuşit să rezolve conflictele naţionaliste, dar aceste probleme au fost doar o bomba cu ceas care s-a acutizat în anii 80 şi au dus la separarea de Uniunea Sovietică.

Ucraina contemporană ar trebui să se numească Republica Vladimir I. Lenin a Ucrainei. Şi apoi i-au dărâmat statuile şi au numit-o de-comunizare. Suntem pregătiţi să vă arătăm ce înseamnă asta pentru Ucraina.

De ce bolşevicii au trebuit să încurajeze atât de generos ambiţiile naţionaliste de la periferia imperiului? Să predai teritorii şi o populaţie care aparţin Rusiei istorice… naţionaliştii nici nu au visat la asta”, sunt o parte din declarațiile președintelui Rusiei, dintr-un discurs televizat.