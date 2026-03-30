Procurorii, decizie de ultimă oră în „dosarul Păulești”! Clubul, în pragul desființării după scandalul meciurilor trucate. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Noi măsuri în cazul scandalului de la CS Păulești. Mai mulți jucători, printre care Gabi Matei (fost jucător la FCSB) sau Marius Sanda, dar și oameni din cadrul clubului au fost duși, în luna februarie, la interogatorii într-o anchetă complexă legată de trucarea de meciuri de fotbal. Finanțatorul clubului prahovean, Claudiu Blaga, și Alexandru Cristescu, un apropiat al lui Blaga, au fost reținuți preventiv pentru 30 de zile, însă luni, 30 martie, aceștia au fost eliberați, dar rămân în arest la domiciliu.

Scandal monstru în fotbalul românesc. Anchetă privind trucarea de meciuri

Ancheta procurorilor a pornit după un meci suspect disputat în Liga 3, la finalul anului trecut, când rezultatul și desfășurarea partidei au ridicat semne serioase de întrebare. Suspiciunile au fost legate de fluctuații neobișnuite ale cotelor la pariuri și de modul în care s-a jucat pe teren, existând indicii că anumite faze ar fi fost influențate intenționat.

ADVERTISEMENT

Printre acestea s-au numărat jucători, membri ai staff-ului și persoane din conducerea clubului. Procurorii suspectează existența unei rețele bine organizate, în care rezultatele unor meciuri ar fi fost stabilite dinainte, iar ulterior s-ar fi plasat pariuri pentru obținerea unor câștiguri consistente.

Finanțatorul de la CS Păulești, eliberat după ce a fost arestat preventiv. Ce se întâmplă cu apropiatul acestuia?!

, au fost eliberați luni, 30 martie. Chiar și în aceste condiții, ei rămân sub atenția autorităților, fiind plasați în continuare în arest la domiciliu, conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Arestul la domiciliu este o măsură preventivă mai blândă decât arestul în penitenciar, însă implică restricții stricte. Concret, cei doi nu au voie să părăsească locuința fără acordul autorităților și sunt monitorizați permanent. De asemenea, le pot fi impuse interdicții suplimentare, cum ar fi contactul cu alte persoane implicate în dosar sau participarea la anumite activități.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, în urmă cu aproximativ o lună, procurorii au decis ca Gabi Matei, fost jucător printre altele la FCSB, dar și Marius Sanda, un alt fotbalist, să fie eliberați sub control judiciar. Aduși în cătușe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, cei doi au refuzat să stea de vorbă cu presa.

ADVERTISEMENT

Dispare CS Păulești!? Președintele clubului speră la o minune

Există un risc real ca echipa din Liga 3, CS Păulești, să se desființeze. Situația complicată din ultimele săptămâni a afectat puternic clubul. Președintele Vasile Vasile a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK și a precizat că se vorbește despre preluarea pachetului de acțiuni de către o persoană privată, însă nu au fost făcuți, până în acest moment, pași concreți, iar viitorul este unul incert.

„Se zvonește că ar veni un nou investitor, dar nu a confirmat. E greu, o să creștem dacă se menține echipa. Pe plan local e o nebuloasă și este posibil chiar să ne desființăm. Poate vine cineva”, a declarat Vasile Vasile într-o reacție oficială pentru FANATIK.