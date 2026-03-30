Ce ascunde revocarea lui Victor Moraru de la Transelectrica. DNA verifică unde ajungeau documentele secrete ale companiei, fotografiate cu telefonul

FANATIK a aflat din surse din Transelectrica, PSD și din cadrul Direcției Naționale Anticorupție că Victor Moraru a fost înlocuit din conducerea Transelectrica și pentru faptul că este cercetat penal, fiind suspectat că fotografia documente secrete ale companiei de stat. Aceste documente ar fi putut fi folosite pentru a avantaja anumite proiecte de racordare la rețelele naționale, potrivit informațiilor obținute de FANATIK. Victor Moraru nu a răspuns la mesajele și apelurile noastre.

Plângerea la DNA

Conform informațiilor obținute de FANATIK și menționate în plângerea depusă la Direcția Națională Anticorupție, Victor Moraru ar fi avut acces frecvent în camera cu documente clasificate din cadrul Transelectrica. Acesta a fost numit în octombrie 2024 în Directoratul companiei, structură formată din cinci membri. Directoratul este cel care conduce efectiv compania de stat responsabilă de transportul energiei între producători și consumatori, casnici sau industriali. Ștefăniță Munteanu este președintele Directoratului și director general al Transelectrica.

„Moraru intra frecvent și singur, cu telefonul, în camera cu documente secrete/sensibile a Transelectrica. Toți știau, dar nu spunea nimeni nimic. În cele din urmă, în urma unui conflict cu un alt reprezentant al Transelectrica, acesta din urmă i-a făcut o plângere penală”, ne-a explicat un reprezentant al companiei. Sesizarea ar fi fost făcută în acest an, potrivit surselor judiciare. Victor Moraru nu a dorit, până în acest moment, să răspundă apelurilor sau mesajelor noastre. Reprezentanții DNA au precizat că nu pot oferi detalii, deoarece ancheta este în curs. Nici procurorul de caz nu a răspuns solicitărilor noastre.

Transelectrica este compania de stat care operează sistemul național de transport al energiei electrice din România. Asigură echilibrul între producție și consum și gestionează rețeaua de înaltă tensiune. Are un rol strategic pentru siguranța energetică. .

Revocat după pierderea avizului ORNISS

. Măsura a fost anunțată oficial printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București, după ce, la 11 martie 2026, autoritățile i-au retras autorizația de securitate. În aceste condiții, contractul său de mandat a încetat automat, conform prevederilor aplicabile companiilor strategice.

Decizia a venit după ce Moraru și-a pierdut avizul ORNISS, necesar pentru accesul la informații clasificate. Avizul ORNISS este o autorizație de securitate care permite accesul la astfel de informații și se acordă în urma unor verificări privind integritatea, situația financiară și loialitatea față de stat.

Apropiat al vicepremierului Marian Neacșu

Victor Moraru este un personaj controversat, apropiat al vicepremierului Marian Neacșu, care l-a promovat în funcții-cheie, inclusiv la conducerea AMEPIP. Ambii provin din Ialomița și au fost membri ai PSD Ialomița. Moraru a renunțat la calitatea de membru de partid după ce a intrat în conducerea companiilor de stat, conform legislației privind guvernanța corporativă.

Numirea sa la AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice) a fost criticată de Comisia Europeană, care a semnalat conflicte de interese și lipsa unui proces transparent de selecție. În urma acestor nereguli, Bruxelles-ul a blocat o tranșă de 2,7 miliarde de euro din PNRR, condiționând plata de schimbarea conducerii. Moraru a fost nevoit, pe 4 octombrie, să renunțe la funcția de vicepreședinte interimar al AMEPIP.

Victor Moraru a fost numit în octombrie 2024 în conducerea Transelectrica. Cariera sa politică a început în județul Ialomița, unde a fost primar al orașului Amara timp de 16 ani (2000–2016), apoi președinte al Consiliului Județean Ialomița între 2016 și 2020. Ulterior, a ocupat funcția de director în cadrul Secretariatului General al Guvernului.