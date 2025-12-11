News

”Procurorilor români li s-a cerut un compromis în cazul fraților Tate. Au fost furioși”. Anchetă New York Times: ordinul a venit de la cel mai înalt nivel

Într-un reportaj exploziv, jurnaliștii de la New York Times au dezvăluit influența administrației Trump asupra ”eliberării din România” a fraților Tate.
Daniel Coltuc
11.12.2025 | 11:38
Procurorilor romani li sa cerut un compromis in cazul fratilor Tate Au fost furiosi Ancheta New York Times ordinul a venit de la cel mai inalt nivel
SPECIAL FANATIK
Frații Tate au fost lăsați să plece din România cu toate că sunt acuzați de trafic de persoane și viol / Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

New York Times scrie în ediția de miercuri, 11 decembrie, despre implicarea unor figuri politice influente din Statele Unite și România în eliberarea fraților Andrew și Tristan Tate. ”Procurorii români au fost furioși”, spun jurnaliștii americani, citând surse protejate apropiate cazului.

New York Times: Eliberarea fraților Tate – o mișcare despre care ”premierul României credea că ar mulțumi administrația Trump”

”Interviuri cu zeci de persoane din România, SUA și Marea Britanie, precum și analiza a sute de pagini de documente judiciare și mesaje private, oferă cea mai completă relatare de până acum despre cum au trecut frații Tate de la marginea internetului la statutul de cauză celebră a dreptei.

ADVERTISEMENT

Eliberarea lor din România a reprezentat vârful unei campanii de ani de zile prin care Andrew a încercat să-și creeze alianțe cu consilieri și membri ai familiei Trump”, arată jurnaliștii de la New York Times.

Publicația americană scrie despre ”un ordin extraordinar de la cele mai înalte niveluri ale guvernului român”, prin care ”procurorilor li s-a cerut un compromis cu frații Tate. În ciuda reținerilor lor, aceștia au ridicat restricțiile de călătorie – o mișcare despre care premierul României credea că ar mulțumi administrația Trump”.

ADVERTISEMENT
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Digi24.ro
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană

Un diplomat american ar fi discutat ”de două ori cu oficiali români” despre frații Tate

Articolul vorbește despre relațiile pe care Andrew Tate le-ar fi cultivat, în timp, cu Donald Trump Jr și cu fiul cel mic al președintelui american, Barron, care acum are 19 ani.

ADVERTISEMENT
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din...
Digisport.ro
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $

”Am primit veste de la Administrația Trump că sunt pe fază”, i-ar fi scris Tate unei persoane apropiate, într-un mesaj analizat de The New York Times. ”Mi s-a spus că voi fi liber curând, dar Trump trebuie să mă vadă în Miami”, ar mai fi completat influencerul.

Ancheta The New York Times arată că Richard Grenell, trimis diplomatic al administrației Trump, ar fi discutat de două ori de cazul fraților Tate cu oficiali români.

ADVERTISEMENT

Procurorii români, revoltați de ”ordinul” de a-i elibera pe britanici

”La câteva zile după a doua conversație, procurorii români au primit instrucțiuni și le-au acordat fraților libertatea de a călători — deși susținuseră mult timp că aceștia reprezintă un pericol public și un risc de fugă. Procurorii au fost revoltați, potrivit unor persoane familiare cu situația.

Eliberarea fraților a tulburat mulți diplomați americani, care se temeau de o nouă eră opacă în relațiile internaționale. Și a provocat ostilitate din partea conservatorilor tradiționali, de la guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, la comentatoarea Megyn Kelly, care a spus: „Asta chiar este masculinitate toxică.” Unii i-au comparat pe frați cu Jeffrey Epstein”, mai arată publicația americană.

Oficial, nimeni nu știe nimic. Avocatul frații Tate acuză NY Times de fake news

Procurorii români au transmis, într-o declarație pentru NY Times că beneficiază de independență, potrivit constituției și că deciziile lor în cazul fraților Tate ai fost legale. Marcel Ciolacu nu a răspuns întrebărilor pentru New York Times.

De asemenea, un oficial al Casei Albe a declarat că administrația Trump nu are cunoștință și nu este implicată în problemele legale ale fraților Tate. Donald Trump Jr nu a răspuns solicitărilor de a comenta în legătură cu acest subiect. De asemenea, avocatul fraților Tate a spus că informațiile Times despre Andrew și Barron Tate reprezintă ”fake news”.

Frații Tate, urmăriți de procurori pe două continente

Problemele legale ale fraților Tate nu au dispărut, în ciuda faptului că aceștia se află în Dubai și și-au reluat stilul de viață extravagant. Dosarul din România avansează, iar Andrew și Tristan ar putea fi judecați pentru viol și în Marea Britanie.

În Statele Unite, Times a descoperit că agenți anti-trafic din cadrul Departamentului de Securitate Internă îi investighează pe cei doi frații de mai mulți ani.

Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din...
Fanatik
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Cine e „omul care face toate jocurile în politica românească”. Dezvăluirea lui Mitică...
Fanatik
Cine e „omul care face toate jocurile în politica românească”. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir: „E cel mai tare din țară!”
Bărbat reținut în București, după ce a făcut mai multe postări antisemite, fasciste...
Fanatik
Bărbat reținut în București, după ce a făcut mai multe postări antisemite, fasciste și de ură. Individul ar fi membru al unei galerii sportive. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
Fostul fotbalist de la Dinamo a făcut show în Ucraina! S-a urcat 'beat'...
iamsport.ro
Fostul fotbalist de la Dinamo a făcut show în Ucraina! S-a urcat 'beat' pe capota mașinii de poliție și a pierdut o geantă cu 100.000 de dolari
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!