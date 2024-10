Anamaria Prodan a păstrat numele Reghecampf chiar și după despărțirea de fostul antrenor de la FCSB și Universitatea Craiova. Celebra impresară a spus la FANATIK SUPERLIGA de ce nu a renunțat la el.

Prodan sau Reghecampf, care nume este mai mare? Anamaria, răspuns instant. „Aveam 4 nume, dar el a fost monumental!”

Anamaria nu a stat pe gânduri când a fost întrebată care nume este mai mare: Prodan sau Reghecampf. Impresara a spus în direct și după despărțire.

„Dacă mă întrebi pe mine sau jumătate din România este numele Prodan, de ce? Mama mea a fost monument, titan. Prodan este mai mare, numai că pe mine nu m-a chemat niciodată Prodan. Nici pe mama după ce s-a căsătorit nu a mai chemat-o Prodan pe acte.

Pe fostul șot îl cheamă Dumitrescu, numele de fată e Tănase, pe mine toată lumea mă strigă Prodan, Reghecampf am devenit prin căsătorie. Lumea era debusolată, nimeni nu știa cum să mă strige. Mergeam cu copiii noștri, fiecare avea alt pașaport cu alt nume.

S-a născut Laurențiu Jr., eu plec cu copilul meu, iar pe copilul meu îl cheamă într-un fel, iar pe mine într-un alt fel. Eu am cetățenie americană, să stau cu avocații să îmi schimb numele este o nebunie. Să îți schimbi identitatea, alte acte”, a spus Anamaria Prodan.

Când o să renunțe Anamaria la numele Reghecampf: „Instant”

„Este o nebunie, am zis să rămân pe numele ăsta momentan, termin ce am de construit în România. Când Laurențiu Jr. hotărăște să plecăm în America am renunțat instant. Crezi că îmi aduci vreo mândrie?

Toate transferurile mele internaționale sunt Anamaria Reghecampf. Toate actele mele de promotor de box internațional sunt pe Anamaria Reghecampf, nu mai am nervi. Nu sunt filfizoancă care vine aici și spune cine sunt eu.

Când zic Anamaria Prodan se face liniște, nu mi s-a întâmplat să mă duc undeva să spun: «Sunt Anamaria Prodan, ați putea să mă ajutați». Mă ia în brațe și mă pupă toată lumea, doamne ce caracter, ce ați putut să construiți.

. El a stat într-un colț, a trecut un gardian: «Domnul Reghecampf faceți o poză cu mine». Am inventat numele ăsta, l-am construit cu greu în ani. Sunt mândră de ce am făcut până la momentul decăderii lui”, a mai spus agenta.