Producătorul din Câmpina care rivalizează cu giganții auto pe piața europeană. Microbuze electrice „made in Romania”, tot mai populare în Franța

O companie românească reușește să atragă atenția într-un sector controlat de nume importante din industria auto. Microbuzele electrice produse la Câmpina devin tot mai căutate în Franța, pe fondul interesului crescut pentru soluții de transport nepoluante și eficiente.

Cum au ajuns microbuzele electrice românești să câștige teren în Franța

Un producător din România, specializat în vehicule de transport de persoane, reușește să își consolideze poziția pe o piață europeană extrem de competitivă, dominată de branduri consacrate. Microbuzele electrice fabricate la Câmpina ajung astăzi în tot mai multe țări din Uniunea Europeană, iar Franța s-a transformat într-una dintre cele mai importante destinații de export pentru companie. Este vorba despre care și-a construit treptat prezența externă, mizând pe adaptarea produselor la cerințele piețelor vest-europene și pe orientarea clară către export.

În prezent, o mare parte din producția companiei, estimată la aproximativ 80–90%, este livrată în afara României, ceea ce confirmă interesul crescut pentru vehiculele sale în sectorul mobilității urbane și școlare. În Franța, interesul pentru microbuzele electrice românești a fost vizibil în cadrul unor sesiuni recente de testare organizate în sudul țării, unde operatori de transport, consultanți și reprezentanți ai industriei au evaluat performanțele vehiculelor în condiții reale de exploatare. Potrivit informațiilor din presa de specialitate europeană, astfel de evenimente au devenit un canal important de promovare pentru producătorii de nișă din domeniul transportului electric, iar modelele românești au atras atenția prin costuri competitive și flexibilitate operațională.

Vehiculele produse la Câmpina își fac loc tot mai vizibil pe piața franceză

Microbuzele sunt concepute în special pentru transport urban, școlar și curse ocazionale, având configurații care pot ajunge până la aproximativ 30–35 de locuri, în funcție de variantă. O parte dintre modelele destinate pieței franceze sunt deja produse în serie, fiind utilizate în special pentru transportul elevilor, un segment în care cererea pentru vehicule nepoluante este în creștere accelerată. Succesul companiei nu este întâmplător. Aveuro International a fost fondată în 2007, iar din 2015 a început producția de microbuze construite pe șasiuri consacrate, precum Mercedes-Benz Sprinter și Iveco Daily. Ulterior, compania a făcut pasul către electrificare, lansând primele modele electrice în 2022, într-un context european în care tranziția către mobilitatea verde a accelerat semnificativ.

Un rol important în expansiunea internațională îl joacă și rețeaua de parteneri. În Franța, , iar începând cu 2020 au fost introduse pe piață prin intermediul importatorului Trouillet. Mai recent, în 2025, un microbuz electric transformat pe baza unui Mercedes-Benz Sprinter a fost livrat către grupul francez Transarc, confirmând extinderea segmentului electric în portofoliul companiei. Un avantaj competitiv esențial pentru producătorul din Câmpina îl reprezintă omologarea europeană a vehiculelor, care permite înmatricularea rapidă în orice stat membru al Uniunii Europene, precum și livrarea cu certificate de conformitate recunoscute internațional. Acest aspect reduce barierele administrative și accelerează procesul de vânzare pe piețele externe.

Într-un sector în care marile grupuri industriale domină piața, , prețuri competitive și flexibilitate în producție. În acest context, Aveuro International devine unul dintre exemplele notabile ale industriei auto românești orientate spre export, cu o prezență tot mai vizibilă pe piața europeană a mobilității verzi.