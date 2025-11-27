News

Producătorul român de microbuze care se extinde în Europa și în Orientul Mijlociu. Vehiculele electrice au dotări premium și vor ajunge și peste hotare

Un producător român de microbuze își extinde afacerile și peste hotare. Mai multe vehicule electrice au atras atenția atât în Europa cât și în Orientul Mijlociu.
27.11.2025 | 19:13
Producatorul roman de microbuze care se extinde in Europa si in Orientul Mijlociu Vehiculele electrice au dotari premium si vor ajunge si peste hotare
Un producător român își extinde afacerea peste hotare. Sursă foto: Freepik
Unul dintre cei mai mari producători românești de microbuze își extinde afacerile. Vor fi produse vehicule noi și lansate modele electrice pentru transportul public, școlar, dar și pentru rutele urbane scurte.

Ce dotări au microbuzele produse în România

Compania românească a atras deja atenția pe plan internațional. Astfel, în prezent, o parte dintre vehiculele electrice sunt livrate atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu. Cum arată acestea și ce dotări au?

Vedeta gamei este noul microbuz electric care se încarcă în mai puțin de o oră. Aceasta are o autonomie de aproximativ 500 de kilometri. Iar asta îl face perfect pentru rute fixe din transportul public.

Microbuzul este primul din Europa realizat pe o platformă tip Sprinter. Are locuri pentru 19 pasageri, dar și mai multe dotări premium. Printre acestea se numără scaunele din piele, pereții capitonați cu Alcantara, un minibar, dar și o ușă cu deschidere electrică.

Siguranța, o prioritate pentru producător

Totodată, vehiculul mai vine și cu un sistem multimedia cu televizor conectat permanent la internet. Iar pentru că siguranța este o prioritate pentru producător, microbuzul are și sistemele de asistență noi.

Este vorba despre o cameră cameră 360°, dar și senzori față-spate. Totodată, vehiculul mai beneficiază și de asistență la unghi mort, menținerea benzii, pilot automat adaptiv și recunoașterea semnelor de circulație, care reglează automat viteza vehiculului.

Cum arată microbuzul electric urban

Într-adevăr, versiunea premium poate fi perfectă pentru multe țări. Totuși mai există și un microbuz electric urban pe care compania românească îl produce. Aceasta are podeaua coborâtă în partea din spate.

În ceea ce privește capacitatea, este vorba despre 15 pasageri așezați și până la 8 în picioare. Compania a mai transmis faptul că mai este în lucru și o variantă cu podea coborâtă și în partea din față și rampă pentru persoanele cu mobilitate redusă.

În prezent, compania vinde în România astfel de microbuze școlare. Iată însă că la târgurile internaționale, modelele electrice au atras și atenția altor țări, care își doresc să se bucure de ele în viitorul apropiat.

Câte vehicule pot fi produse pe zi

Menționăm faptul că fabrica are în prezent o capacitate flexibilă. Astfel, pot fi produse până la patru vehicule pe zi. Contează însă și complexitatea figurației pentru fiecare model în parte.

Spre exemplu, microbuzele standard ajung să fie finalizate în două-trei zile. De cealaltă parte, modelele mari, care au peste 30 de locuri, pot necesita până la două luni de lucru, după cum arată compania.

În prezent, producătorul are linii de fabricație dedicate pentru piețele din Franța, Israel și România, precum și o linie mixtă pentru clienții din Norvegia, Spania și Benelux. Iar pentru anul viitor planurile sunt și mai ambițioase. Mai exact, compania își dorește ca în anul 2026 să se extindă în țările nordice și în Marea Britanie.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
