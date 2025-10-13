Producția de arme a Occidentului, blocată de China. Războiul metalelor rare a intrat într-o nouă fază

China a extins săptămâna trecută restricțiile cu privire la exportul de metale din pământuri rare, iar decizia l-a înfuriat în așa măsură pe Donald Trump încât președintele SUA a anunțat taxe vamale suplimentare de 100% de la 1 septembrie. Decizia Beijingului afectează însă în egală măsură şi Europa şi pune o frână puternică planurilor de înarmare ale armatelor statelor UE.

„Restricţiile aplicate de China exporturilor de metale rare sunt o politică deliberată”

„Avem de-a face cu un război economic și vom fi loviți de fragmente de obuz. China este împotriva armamentului occidental, iar restricțiile privitoare la exporturile de metale rare sunt o politică deliberată”, spune Jakub Jakobowski, director adjunct al Centrului de Studii Orientale de la Varșovia.

reprezintă practic o extindere a restricţiilor din primăvară, considerate cele mai dure din istorie. Încă de atunci era vorba despre metale rare grele, folosite, printre altele, pentru producția de magneți permanenți, utilizați pe scară largă în industria de armament și în cea auto. Au fost introduse cerinţe de licenţiere, astfel că, înainte de a obţine o licenţă companiile occidentale trebuie să specifice exact la ce vor folosi aceste metale din pământuri rare. În consecinţă, companiile care operează în sectorul armamentului nu se pot baza pe obținerea unei astfel de licențe.

Dacă în urma restricţiilor din primăvară problema era cine putea cumpăra astfel de metale rare, acum problema este unde vor ajunge în cele din urmă diverse componente și produse fabricate din aceste metale. Astfel, dacă o companie europeană dorește să utilizeze elemente de pământuri rare chinezești pentru a produce o componentă, va trebui mai întâi să întrebe pe ce piețe poate vinde produsul și cui, iar acest lucru le va oferi chinezilor un control enorm. În plus, China spune clar că dacă produsul este destinat industriei de apărare, ei nu vor vinde respectivele metale.

„Scopul strategic al Chinei este de a încetini producţia de armament american şi european”

„China percepe armamentul american și cel european, ca o amenințare. În opinia Beijingului, deși armamentul NATO este îndreptat în prezent împotriva Rusiei, acesta ar putea fi ulterior îndreptat împotriva Chinei. Scopul lor strategic este de a încetini producţia de armament american, dar și european”, mai consideră Jakobowski.

Situaţia este cu atât mai dificilă pentru occidentali cu cât China furnizează aproximativ . Unul dintre cele mai importante metale rare este disprosiul, numărul atomic 66 în tabelul periodic. Într-o analiză se face comparaţia că dacă industria tehnologică ar fi o brutărie, disprosiul ar fi ca praful de copt: este folosit în cantități mici, dar esențial pentru activarea motoarelor de mașini electrice, a turbinelor eoliene, a sistemelor militare și a cipurilor.

China furnizează 70% din importurile de pământuri rare ale zonei euro

„Este timpul să începem să ne punem tot mai serios problema despre cum văd chinezii programul de înarmare al UE și cum ar trebui să funcționăm într-o lume în care dependența noastră enormă de China începe să fie folosită tocmai împotriva noastră în domeniul critic al armamentului”, atrage atenţia Jakub Jakobowski, într-un interviu acordat publicaţiei poloneze Rzeczpospolita.

Situaţia este cu atât mai dificilă pentru Europa, cu cât China furnizează 70% din importurile de pământuri rare ale zonei euro. Chiar și în cazurile în care zona euro se aprovizionează cu produse secundare care conțin elemente de pământuri rare din alte țări decât China, furnizorii depind în mare măsură de China pentru elementele brute de pământuri rare. De exemplu, Statele Unite importă 80% din elementele sale de pământuri rare din China – astfel încât zona euro rămâne expusă indirect lanțurilor de aprovizionare chinezești atunci când importă produse din SUA care utilizează pământuri rare, se arată într-o analiză a Băncii Centrale Europene.