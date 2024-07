Producţii record la grâu, în fermele din vestul României. Ţara noastră e pe punctul de a-şi întări poziţia de jucător pe piaţa cerealelor

Sudul ţării traversează o secetă fără precedent, temperaturile pârjolesc pământul şi plantele, iar multe culturi sunt compromise. Clima a fost însă mai generoasă cu partea de vest a României, unde se înregistrează producţii record la grâu şi alte tipuri de cereale.

Investiţie de 6.000 de lei la hectarul de grâu

În timp ce în cea mai mare parte a ţării , ci o realitate, inginerul arădean Dimitrie Muscă are parte şi anul acesta de un sezon binecuvântat, cu producţii record la hectar.

ADVERTISEMENT

Acesta lucrează aproximativ 7.600 de hectare – pe care a cultivat grâu, orz şi rapiţă – şi a reușit să obțină o producție record la grâu de 9.320 de kilograme/ha, cu un vârf de 9.743 de kilograme/ha.

“Noi am încheiat campania la grâu pe cele 1.740 de hectare pe care l-am cultivat. La ferma de la Curtici am încheiat cu o producție de 9.320 de kilograme/hectar.

ADVERTISEMENT

Am făcut și 9.743 de kilograme/hectar pe o parcelă de 117 hectare, dar pe 1.740 de hectare cât am avut grâu anul acesta în cultură, n-am făcut niciodată producția aceasta de 9.320 de kilograme/hectar, deci este un record pentru ferma noastră”, a declarat Dimitrie Muscă, pentru .

Totodată, el a dezvăluit şi . Este vorba de Anapurna, un soi franţuzesc de la Limagrain, dar a folosit şi soiuri româneşti, chiar dacă produsul autohton, Glosa, a dat cu 1.800 kg mai puţin la hectar decât Anapurna.

ADVERTISEMENT

“Investiția la hectar pentru grâu a fost peste 6.000 de lei în acest an”, mai mărturiseşte Dimitrie Muscă.

În momentul de faţă, România este cel de-al doilea cel mai mare exportator de cereale din UE, după Franța.

ADVERTISEMENT

Agronomul are producţii foarte bune şi la orz şi rapiţă. “Toată zona de vest a avut producții foarte bune, cel puțin în regiunea noastră și în Arad. Dar desigur noi am făcut tot ce se poate pentru culturi, nu am trecut peste nicio verigă din tehnologie. Ca și cantitate de apă în total am avut 245 de litri de ploaie până astăzi și anul trecut am închis cu 627 de litri”, a mai spus agronomul, pentru sursa citată.

Din cauza preţului scăzut de pe piaţă, de doar 0,9 mai pe kilogram, Dimitri Muscă spune că nu se grăbeşte încă să vândă din producţia sa, deşi are în depozite aproximativ 23.000 de tone de grâu.

“Preţul va creşte, având în vedere că Rusia vine cu un minus de 12 milioane de tone, Ucraina la fel, Franţa nu stă în cei mai grozavi parametri”, a declarat Dimitrie Muscă. la .