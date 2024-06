Produsele adorate de foarte mulți români pe care nu mai e bine să le mănânci când mergi în vacanță în stațiunile de pe litoralul românesc. Ce s-a descoperit în ele

pe care nu mai e bine să le mănânci când mergi în vacanță în stațiunile de pe litoralul românesc. Ce s-a descoperit în ele. Au fost retrase de pe piață de autoritățile din țara noastră.

Alimentul iubit de oameni care nu e indicat să fie consumat în restaurantele de pe . Ce s-a găsit în el. Midiile din Marea Neagră nu sunt tocmai bune pentru a fi mâncate de turiștii care ajung la mare vara aceasta.

Direcția Sanitar Veterinară a anunțat că a retras mai multe rapane pescuite din mare în ultimele zile din luna mai. Pe 29 și 30 mai specialiștii au retras de la vânzare mai multe midii, atât din magazine, cât și din restaurante.

Experții au descoperit că acestea au fost recoltate ilegal din zona porturilor și mai ales, aveau o compoziție surprinzătoare. Mai exact, s-a aflat că aveau o concentraţie uriașă de micro-alge, adică hidrocarburi de 20 de ori peste limită.

În momentul de față, Direcţia Sanitar Veterinară din orașul Constanţa a interzis recoltarea moluştelor între Năvodari şi Mangalia. În prezent, pescarii mai pot recolta moluşte numai din zona Petrişor – Chituc.

„Este un fel de plăntuţă, să-i spunem aşa, care trăieşte în apă. Acest fitoplancton acţionează ca un fel de semnal de alarmă. Ca un trigger. Dacă depăşeşte anumite valori, există posibilitatea, dar nu confirmarea certă că am avea biotoxină în moluscă.

Noi am acţionat conform legii, în momentul când am avut un buletin cu depăşire semnificativă, am retras loturile respective”, a spus Corina Ivanciu, Director Executiv Adjunct DSV Constanţa, pentru .

De ce midiile din Marea Neagră nu sunt bune de consumat

Specialiștii au explicat care sunt motivele pentru care midiile din Marea Neagră nu sunt bune de consumat. Din păcate, acest lucru este cauzat de numărul microalgelor care a explodat în ultima perioadă în apă.

Ar trebui să fie 50.000 într-un litru de apă, doar că nivelul a depășit un milion, ceea ce înseamnă de 20 de ori mai mult. Așa se face că bacteriile se înmulțesc, algele ajung să le asimileze, se descompun și apoi sunt filtrate de midiile care rețin această toxicitate.

Cauza principală care a dus la această problemă mare este legată de temperaturile neobișnuit de crescute de la finalul lunii mai. De asemenea, experții spun că e posibil să fie și un efect întârziat al deversărilor de pe Dunăre.