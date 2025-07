Produsele care se scumpesc, de fapt, de la 1 august. Lista măsurilor care ne vor afecta în mod direct

Începând cu 1 august românii vor fi loviți de un val de scumpiri ca urmare a intrării în vigoare a primului pachet de măsuri fiscal-bugetare, promovat de către premierul Ilie Bolojan în contextul crizei bugetare. Principala schimbare vine din modificarea cotelor TVA, cu creșteri semnificative pentru alimentele de bază și medicamente. Totuși, scumpirile vor fi mai mari de câteva procente în condițiile în care vom vedea un efect în cascadă, cu scumpiri la carburanți și utilități, care se vor adăuga la prețurile multor produse.

Ce produse se vor scumpi de la 1 august. Lista completă

De la 1 august se va înregistra un val de scumpiri ce va afecta toate produsele. , fapt ce va afecta toate produsele, de la alimente de bază, până la tutun și băuturi alcoolice.

Mai mult, printre măsurile fiscale adoptate se numără și majorarea accizelor la carburanți. Asta înseamnă nu doar că vor crește prețurile la benzină și motorină, dar că aceste costuri suplimentare se vor regăsi, dacă nu imediat, atunci treptat, în prețul tuturor produselor.

Ce se întâmplă de fapt, cu cotele TVA

Concret, de la 1 august 2025, cota generală de TVA va crește de la 19% la 21%. Asta înseamnă că toate produsele care până acum aveau o cotă TVA de 19% vor fi mai scumpe cu circa două procente.

În plus, va mai exista o singură cotă redusă de TVA de 11%. Ea va înlocui cotele reduse de 5% și 9% care existau până acum și care se aplicau la anumite categorii de produse și servicii.

Practic, cel puțin din punct de vedere statistic, cele mai mari scumpiri vor fi la produsele și serviciile care trec de la o cotă redusă, de 5% sau 9%, la cota generală de 21%. De asemenea, scumpirile vor fi resimțite și la produsele care trec de la 5% la 11%, însă aici gama acestora este destul de restrânsă.

Care sunt alimentele și serviciile care se scumpesc cel mai mult

Practic, TVA de 11% se va aplica doar la alimentele de bază: legume și fructe, carne, pește, ouă proaspete, lapte simplu, pâine, făină, miere naturală. În general la această categorie intră toate alimentele neprocesate.

Vor ajunge la un TVA de 21% sucurile carbogazoase și necarbogazoase, inclusiv cele îndulcite natural cu siropuri, ice tea, energizante și alte băuturi răcoritoare cu zahăr adăugat. De asemenea, se va impune un TVA de 21% și pentru băuturile pe bază de lapte cu arome și zahăr. De subliniat că

Tot la categoria alimentelor cu TVA de 21% vor intra și dulciurile și produsele zaharoase. Vorbim aici de produse de patiserie industriale, prăjituri și alte produse de cofetărie, ca și toate produsele clasice precum ciocolata sau bomboanele.

Același TVA de 21% vor avea și deserturile lactate (budinci, creme cu lapte), dar și pentru mâncărurile semipreparate, congelate sau ambalate (pizza congelată, de exemplu), dar și pentru salate ambalate cu dressinguri, sandvișuri ambalate.

Ce alimente vor avea TVA de 21%

Singurul aliment care înainte avea un TVA de 9% și care de la 1 august 2025 va avea TVA de 21% este zahărul alb în toate variantele.

De asemenea, alte alimente, cărora li se va aplica un TVA de 21% sunt cele pe bază de glucoză, siropuri, melasă, gume de mestecat, batoane de cereale dulci, cerealele cu zahăr, margarine aromate dar și produsele vegane care imită carnea.

La aceeași categorie vor intra și suplimentele alimentare și produsele „nutriționale”: vitamine, minerale, shake-uri proteice sau batoanele energizante. Trebuie subliniat că toate suplimentele alimentare, chiar și cele pe bază de plante, vor avea aplicat un TVA de 21%. Anterior, acestora li se aplica o cotă de 9%.

Practic, această majorare se va aplica tuturor produselor alimentare pe bază de zahăr: dulciuri, produse de cofetărie, băuturi îndulcite, lactate procesate și suplimente alimentare.

Alimentele care nu vor mai avea TVA de 5%

Cota de 5% TVA se aplica unui număr limitat de produse alimentare, care vor trece la un TVA de 11%. Intră la această categorie laptele pentru sugari, „laptele de început” și „laptele de continuare”. De asemenea, se va aplica un TVA de 11% și pentru alimentele cu destinație medicală specială pentru copii cu alergii sau boli metabolice rare (ex: formule fără lactoză, aminoacizi speciali).

Alimentele pentru copiii sub 3 ani, clasificate ca alimente de bază, vor avea un TVA de 11%.

Ce alte produse și servicii ajung la TVA de 21%

Scumpirile nu se opresc aici. La cărți, ziare sau reviste, care până acum aveau un TVA de 5%, vor avea o taxă de 11%. Aceeași scumpire va fi și la serviciile HoReCa – restaurantele, serviciile de cazare în hoteluri și pensiuni vor fi taxate cu 11%. Excepțiile vor fi produsele zaharoase și băuturile alcoolice din restaurante, care vor avea un TVA de 21%.

O scumpire importantă va fi la evenimentele culturale. Biletele pentru evenimentele culturale, expoziții, muzee, cinema sau evenimente sportive vor avea un TVA de 21%. Până la 1 august, TVA-ul era de doar 5%. Manualele, rechizitele școlare vor avea un TVA de 11%.

Se vor elimina și facilitățile pentru panourile fotovoltaice, baterii solare și instalarea pompelor de căldură, pentru care se va aplica acum un TVA de 21%. Până la 1 august TVA-ul care se aplica era de 5%.

Cum vor fi afectați șoferii din România de scumpiri. Prețurile la pompă – cât vom plăti pentru benzină și motorină după 1 august 2025

Un alt set de scumpiri importante vor fi la carburanți. Aici, pe lângă majorarea de preț ce vine din creșterea TVA, se mai adaugă și 10% din majorarea accizei.

Astfel, pentru benzina (fără plumb) acciza va crește de la circa 2,53 lei/litru la circa 2,78 lei/litru. Vorbim astfel de o scumpire de 0,25 lei pe litru doar din majorarea accizei. Adăugând și procentele din TVA, prețul estimat este așteptat să ajungă la 7,5-7,53 lei/litru, de la 7,1 lei pe litru. Concret, ar fi vorba de o scumpire cu 0,4 lei pe litru.

La motorină scumpirea ar fi tot cu circa 0,4 lei pe litru. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri va fi mai scump cu circa 20 de lei.

Cel mai important este că scumpirea carburanților se va propaga și în prețul altor servicii și produse, astfel că este de așteptat ca într-un interval scurt de timp produsele să se scumpească din nou, incorporând costurile mai mari de transport.

De la 1 ianuarie, acciza pentru carburanți ar urma să fie majorată din nou cu 10%.

Care vor fi noile prețuri pentru rovinietă

O altă scumpire care-i va lovi pe șoferi este majorarea prețului rovinietei. Aici, tarifele pentru utilizarea drumurilor publice se dublează, la fel ca și amenzile pentru lipsa rovinietei. Această scumpire va intra în vigoare o lună mai târziu, de la 1 septembrie. Astfel, prețul rovinietei pe un an va ajunge 50 EURO de la 1 septembrie.

Amenzile pentru lipsa rovinietei cresc și ele cu 50%, urmând a fi, pentru autoturisme, între 500 și 1.000 lei, față de 250-500 lei cum au fost până la 1 august.

Prețul țigărilor și al băuturilor alcoolice. Taxa pe viciu

Vom avea scumpiri și la băuturile alcoolice și la tutun. Pentru bere și alte băuturi spirtoase vom avea o majorare de 10% a accizei de la 1 august, plus o altă majorare, tot cu 10% de la începutul anului viitor. La această majorare trebuie adăugate și procentele în plus de la majorarea TVA, care trece de la 19 la 21%.

Spre exemplu, pentru o doză de bere de 0,5 litri scumpirea, cu tot cu TVA, ar trebui să fie undeva între 3-4 bani, deci în prețul final de circa 5 lei, această creștere este de sub 1%.

Majorarea este similară și pentru produsele din tutun. De la 1 august, accizele pentru aceste produse va crește cu 3%, urmând ca de la 1 ianuarie să fie aplicată o altă majorare cu 3%. Practic, vorbim de o majorare cu 0,34 lei pe pachet (care trebuie adăugată la majorarea accizelor pentru tutun din aprilie, când am avut o majorare de 10%).

Scumpiri majore pe piața imobiliară. Cât vom plăti în plus la achiziția unui apartament

Apartamentele noi se vor scumpi semnificativ de la 1 august 2025. Asta pentru că TVA-ul pentru locuințele cu suprafețe de până la 120 mp și cu o valoare de până la suma de 600.000 lei crește de la 9% la 21%. Asta înseamnă că pentru un apartament cu un preț net de 100.000 euro, creșterea TVA-ului va fi de circa 12.000 euro. Prețul cu TVA crește de la 109.000 euro la 120.000 euro.

Pentru achiziționarea unui astfel de apartament prin credit, avansul standard de 15% crește de la 16..300 euro la peste 18.000 euro.

Mai pot beneficia de cota de TVA de 9% cei care au semnat un antecontract cu plata în avans înainte de 1 august 2025, însă doar cu condiția ca acesta să fie livrat până la data de 31 iulie 2026.

„Persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziționa în perioada 1 august 2025-31 iulie 2026 inclusiv o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) locuința are o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 31 iulie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condițiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

c) nu a achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023, conform informațiilor din „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA”, prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

d) a încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe”, se arată în Legea 141/2025.

CASS pe pensie și alte beneficii care dispar

Tot de la 1 august, vor intra în vigoare modificări importante în ceea ce privește plata Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS).

În primul rând, vor plăti această taxă toți pensionarii care beneficiază de pensii mai mari de 3.000 lei. Aceștia vor plăti CASS de 10% pentru suma care depășește acest plafon. Astfel că, un pensionar cu o pensie de 4.500 lei va plăti 10% din 1.500 lei, adică 150 lei.

Vor fi obligați să achite această taxă și cei care beneficiază de indemnizație de șomaj, persoanele care sunt în concediu pentru creșterea copilului, dar și personalul monahal al cultelor religioase.

Tot de la 1 august, co-asigurații, soți, soții sau părinți fără venituri proprii, care până acum erau asigurați printr-un membru al familiei, vor fi obligați să se asigure individual prin depunerea unei declarații unice și plătind contribuția anuală de 2.430 lei (10% din valoarea a 6 salarii minime brute pe economie).

Alocațiile, pensiile și salariile nu se majorează în 2026

O altă decizie vizează alocațiile de stat pentru copii. Acestea vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2025 în anul 2026. De asemenea, în anul viitor, valoarea punctului de referință din sistemul public de pensii se va menține la 81 de lei.

De asemenea, valoarea indicatorului social de referință, care a ajuns la valoarea de 660 lei și în funcție de care sunt stabilite salariile în sistemul public, se va menține la aceeași valoare și în 2026.