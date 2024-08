Produsele Kaufland care sunt la reducere până la jumătatea lui august. Se vor vinde ca pâinea caldă în acest weekend. Retailerul german are oferte de top la mezeluri, lactate și brânzeturi, carne, conserve, bere și vin.

Produsele Kaufland care sunt la reducere până la jumătatea lui august. în acest weekend. Retailerul german are oferte de top la mezeluri, lactate și brânzeturi, carne, conserve, bere și vin.

Alimentele Kaufland care au prețuri mici până la jumătatea lunii august. Se vor epuiza rapid în weekend-ul 10-11 august 2024. Cumpărătorii români își pot alege de pe rafturi mezeluri, produse din lapte și băuturi alcoolice.

Clienții care trec pragul retailerului german au la dispoziție foarte multe oportunități. Ciupercile champignon, albe, calitatea I, se vând perioada aceasta cu costul de numai 5,99 lei pe kilogram, după ce anterior prețul fusese de 7,99 lei.

De asemenea, un singur kilogram de mere Gica costă 7,99 lei, în timp ce ananasul se poate achiziționa cu numai 7,99 lei bucata. În plus, fleica de porc, fără os și fără șoric, ideală pentru gătitul pe grătar este 21,99 lei pe kilogram.

Totodată, cei care trec pragul magazinelor pot lua din vitrina de carne inclusiv cârnăciori rulați, proaspeți și gustoși, la prețul de 25,99 lei pe kilogram. O caserolă de mici din carne de porc și de vită are un preț de 16,99 lei.

O reducere generoasă are și ciolanul de porc afumat, cu os. Acesta poate fi cumpărat de români cu numai 2,19 lei per suta de grame. Un kilogram de aripi de pui refrigerate se bucură de o ofertă pe măsură în acest final de săptămână. În weekend are un preț de 14,99 lei.

Mai mult decât atât, o sticlă de bere blondă, la 0,33 litri, are un preț de doar 3,99 lei. Salamul Sinaia, perfect pentru a fi savurat la micul dejun, de la mic la mare, se poate achiziționa din supermarketul Kaufland cu 7,49 lei.

Kaufland, oferte generoase pentru toți clienții

Kaufland are mereu oferte generoase pentru toți clienții care trec pragul magazinelor sale. Potrivit , retailerul pune la dispoziția oamenilor foarte multe produse care sunt fabricate în România, cum ar fi cașcavalul Dalia, cu etichetă galbenă. Acesta are un preț de 14,49 lei.

Brânza semitare cu 45% grăsime are un cost de 2,79 lei per suta de grame. În plus, supermarketul are o varietate de vinuri, pentru toate gusturile și toate buzunarele. Spre exemplu, vinul alb sau rose de la Cotnari costă 13,49 lei.