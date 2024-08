Produsul adorat de milioane de români pe care îl vinde o femeie întoarsă din Austria. Afacerea ei este unică în țară

Produsul pe care îl vinde o femeie întoarsă din Austria. Afacerea ei este unică în țară. Recolta este culeasă în fiecare an în luna septembrie, antreprenoarea având planuri uriașe.

Marfa iubită de milioane de români, scoasă pe piață de o femeie care a muncit ani la rând în Austria. Are un bussines inedit

Marfa iubită de milioane de români, scoasă pe piață de o femeie care a muncit ani la rând în Austria. Are un inedit, care i-a adus un mare succes după 20 de ani pe care i-a petrecut departe de România.

ADVERTISEMENT

Antreprenoarea, pe numele său Florinița Blatter, a decis să lase în urmă gastronomia în perioada pandemiei de coronavirus când a revenit acasă. Atunci și-a propus să planteze ceva pe terenul pe care îl are în comuna Sălcioara din județul Călărași.

Pe suprafața de aproximativ 2.000 de metri pătrați a plantat aronia, care este un arbust cunoscut pentru proprietățile sale de vindecare. Acesta face fructe mici de culoare roșie, negru sau mov care au un gust deosebit.

ADVERTISEMENT

Din aceste fructe ies sucuri 100% naturale, care sunt realizate prin presarea la rece, fără alte adaosuri, fără apă, zahăr sau alte concentrate. De asemenea, femeia produce dulceață care conține 98% fruct, 1% zahăr bio și 1% apă.

Mai mult decât atât, în dulceața pentru diabetici adaugă pectină bio, un extras de mere. În plus, produce sirop bio, pulbere de aronia bio și țuică de aronia, care are un preț destul de mare. Se vinde cu 300 de euro în Austria.

ADVERTISEMENT

„Această băutură alcoolică are nevoie de mult fruct, pentru fiecare 10 litri de țuică am nevoie de 120 de kilograme de fruct, ceea ce implică și mai multe costuri, pe lângă timbrul fiscal și distilare”, a explicat producătoarea pentru .

Produsele din fructe de aronia, sănătoase pentru organism

„Am încercat să le vând în băcănii. Pe mine mă costă procesarea și ambalarea peste 20 de lei, iar firesc este ca producătorul să câștige cel puțin încă o dată din prețul procesării, adică 45 de lei, mai ales că este un produs certificat bio.

ADVERTISEMENT

Cu tot cu adaosul comercial ajunge să fie vândut cu 90 de lei în magazine, și nu îl va cumpăra nimeni. Avem în lucru și un magazin online, iar în curând va fi disponibil pentru comenzi.

De asemenea, voi deschide și un magazin fizic în curtea unde urmează să și procesăm materia primă”, a mai spus Florinița Blatter, pentru aceeași sursă. Fructele de aronia au numeroase beneficii pentru organism.

Aronia conține cantități mari de antioxidanți, mai ales antocianine, care îi dau culoarea închisă. În plus, fructul are vitamina C, fier, calciu, magneziu și potasiu. În plus, în compoziția lui se găsesc acidul elagic și flavonoidele.

Toate aceste substanțe au multiple proprietăți terapeutice. Nutriționiștii spun că un consum regulat îmbunătățește sănătatea sistemului cardiovascular prin reducerea colesterolului și reglarea tensiunii arteriale.

Totodată, aronia joacă un rol foarte important în rezistența organismului la infecții prin creșterea imunității. Producătoarea din județul Călărași susține că plantele sunt foarte rezistente, ușor de întreținut și de îngrijit.