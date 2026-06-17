Produsul care poate genera 1.000.000.000 de dolari la CM 2026. Se vinde și în România și e bătaie pe el

CM 2026 este în toi, iar marile companii profită pentru a face profit. McDonald’s are parte de una dintre cele mai agresive campanii de marketing din ultimii ani. Gigantul american a transformat un simplu Happy Meal într-un fenomen la nivel internațional.
Happy Meal, meniul destinat copiilor, este cel mai vândut produs în această perioadă la McDonald’s. Cu ocazia Cupei Mondiale, pe lângă mâncare, la un Happy Meal primești și o jucărie de pluș din gama Squishmallows. Colecția include peste 20 de personaje diferite, dintre care unele reprezintă mascotele oficiale ale turneului final din SUA, Canada și Mexic: Clutch, Maple și Zayu. Jucăriile vin îmbrăcate cu tricouri de fotbal, inspirate din cultura World Cup, ceea ce le transformă nu doar în simple jucării, ci și în materiale de colecție.
Nu doar copiii se pot bucura în această perioadă de CM 2026 la McDonald’s. Compania americană a introdus un meniu special și pentru adulți, care poartă numele de FIFA World Cup Meal. Acesta conține produse clasice, precum Big Mac sau Chicken McNuggest, dar și o surpriză de proporții.
Printre acestea se numără un sos Big Mac ediție limitată, care vine într-un ambalaj special, pahare de colecție cu legende din fotbalul mondial și un design special dedicat CM 2026. În România, dacă achiziționezi un meniu FIFA World Cup vei primi un pahar de colecție cu unul dintre Ronaldinho, Lamine Yamal, Heun-Ming Son, David Beckham, Thierry Henry sau Grimace.
Anual, McDonald’s vinde aproximativ 1 miliard de meniuri Happy Meal la nivel global. CM 2026 se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie, iar campania restaurantului ar dura între 6 și 10 săptămâni. Prin urmare, campaniile cu jucării de colecție, gen Squishmallows, vor crește vânzarile cu 20-40%. Dacă în două lunii se vor vinde aproximativ 160 de milioane de meniuri Happy Meal, la un preț mediu de 5 dolari, gigantul american va genera încasări aproximativ 800 de milioane de dolari doar din categoria Happy Meal.
Squishmallows sunt niște jucării de plus foarte moi, care au o formă rotundă. Ele au foste create în 2017 de compania Jazwares și au devenit foarte populare datorită aspectului lor simpatic, texturii pufoase și faptului că există o mulțime de personaje diferite. Fiecare Squishmallow are de obicei un nume propriu (un personaj), o scurtă „poveste” pe etichetă și un design inspirat din animale, mâncare sau personaje fantastice.
Colecționarii înrăiți pot achiziționa figurinele Squishmallows și de pe piața de revânzare. Totuși, multe dintre surpizele pe care le oferă McDonald’s în această perioadă sunt la prețuri mult peste valoarea lor din Happy Meal. În funcție de raritate, stare și ediție, pe celebrul site ebay.com o jucărie ajunge să coste între 10 și 25 de dolari. Sunt însă și seturi complete al cărui preț ajunge să varieze între 50 și 200 de dolari.
Jucăriile Squishmallows sunt extrem de populare și în România, încă dinaintea campaniei pe care a lansat-o McDonald’s. La noi în țară, aceste jucării pot fii cumpărate inclusiv de pe site-ul eMAG. Și aici prețul variază. Cele mai ieftine sunt brelocurile cu Squishmallows, care costă 30 de lei, în timp ce un pluș mare ajunge să fie vândut cu cel mult 630 de lei.
Nu doar McDonald’s a venit cu o campanie specială pe perioada Campionatului Mondial, ci și rivala KFC care a lansat două meniuri noi. Lanțul de restaurante a introdus pachete de tip „bucket” cu ofertă limitată, care pot fi consumate în grupă în timpul meciurilor. Noile meniuri „Football Double Bucket” și „Football Triple Bucket” includ combinații variate de pui, cartofi și băuturi răcoritoare, fiind promovate ca soluții ideale pentru serile de Mondial alături de prieteni. Prin această campanie, KFC intră în competiția promoțiilor tematice de la CM 2026, încercând să atragă publicul care caută meniuri de grup în timpul competiției de pe continentul nord-american.
În același timp, alte branduri din industrie merg pe emoție și pe digitalizare. Spre exemplu, Coca-Cola a lansat o campanie internațională bazată pe emoțiile fanilor și poartă numeel „Trăiește emoția FIFA World Cup 2026”. Fanii care cumpără Coca-Cola pot câștiga unul dintre 100 de mii de premii dacă înscriu pe site codul de sub capac sau cheiță. Ceva similară a pregătit și Ferrero. Producătorul italian de ciocolată a lansat o campanie de tip concurs, în care consumatorii pot câștiga premii prin achiziții de produse de tip Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Mon Cheri sau Tic Tac.