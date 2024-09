Produsul consumat de toți românii de la care i s-a făcut rău lui Mădălin Ionescu: „Am mâncat doar două felii”. Prezentatorul a mers urgent la doctor!

Mădălin Ionescu a avut mari bătăi de cap și o stare de rău care i-a stricat weekend-ul după ce a consumat un produs pe care orice român l-a încercat măcar o dată.

Mădălin Ionescu s-a stricat la stomac de la salamul de Sibiu

de la Antena Stars a povestit că a consumat doar două felii din salamul-vedetă, care se regăsește în mai toate magazinele, imediat după ce a terminat live-ul show-ului său.

Vineri, 20 septembrie 2024, pe Mădălin Ionescu l-a apucat o stare generalizată de rău, fapt pentru care a trebuit să meargă la doctor. Soțul Cristinei Șișcanu susține că a consumat doar două felii din celebrul Salam de Sibiu, după care a început chinul.

Jurnalistul a găsit și o explicație pentru care nu i-a făcut bine salamul. Nu termenul de valabilitate ar fi fost problema, căci produsul nu era expirat. Mădălin are o teorie cu privire la motivul pentru care nu i-a picat tocmai bine acel mezel.

„De ieri m-a luat de la un banal salam de Sibiu. Am mâncat doar două felii și am plecat la emisiune. Pe drum, am început să am așa o stare de reflux în gât.

Știți cum se întâmplă. În emisiune le-am cerut colegilor Triferment, ce aveau acolo, și apoi am plecat și de atunci zac. Horror sunt stările astea de la stomac, căci mi-au ruinat tot weekend-ul”, a povestit Mădălin Ionescu

De ce i s-a făcut rău, deși produsul nu era expirat

În continuare, Mădălin Ionescu a acuzat că mezelurile nu sunt ținute în condițiile în care ar fi firesc, în magazine. crede că felul în care sunt transportate salamurile și păstrate în frigider poate crea probleme organismului.

„M-am uitat după aia pe termenul de garanție al salamului. Era valabil până în decembrie. Înseamnă că marea problemă nu e produsul în sine, ci modul în care e transportat, condițiile în care e ținut în frigidere, în magazine. Pe bune, deci e incredibil, de la două felii de salam”, a completat Mădălin Ionescu.