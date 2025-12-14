Produsul foarte gustos cu care Gigi Becali a dat o adevărată lovitură. „Face cu mâna lui cea mai tare brânză din lume”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogați oameni din România, dar a ținut să păstreze tradiția familiei sale legate de creșterea oilor. Ba mai mult, încă se mai ocupă personal pentru a face cea mai bună brânză din lume, așa cum a catalogat-o Giovanni Becali. Vărul patronului de la FCSB spune că vecinul său Gigi Becali îi mai aduce din când în când din brânza pe care o face.

Giovanni Becali, cuvinte mari despre vărul și vecinul său, Gigi Becali: „Face cu mâna lui cea mai bună brânză din lume”

Chiar dacă are un om de încredere căruia îi dă toate indicațiile pentru prepararea brânzei, Gigi Becali se mai bagă din când în când să prepare brânza cu mâna lui. De zeci de ani familia Becali este recunoscută că produce cea mai bună brânză din România, dar Giovanni nu s-a ferit să ducă totul la nivel mondial.

În plus, Gigi Becali ține foarte mult la alimentația sa și se asigură că toate legumele pe care le mănâncă sunt crescute sută la sută natural. Are sere și își crește singur legumele. Patronul FCSB a împlinit 67 de ani în luna iunie, dar este în continuare într-o formă de invidiat, așa că atenția pentru alimentație nu mai miră pe nimeni.

Giovanni Becali, detalii despre alimentația lui Gigi Becali: „Are sere. Mănâncă numai d-astea naturale, făcute de mâna lui”

Suntem despărțiți doar de o ușă, Gigi Becali stă chiar lângă mine. Îmi mai trimite brânză. Păi dacă o face el… e cea mai bună din lume. Gigi face cu mâna lui cea mai tare brânză din lume. El are acum un om acum care i-o face, căruia îi zice tot ce trebuie. Dar când pune el mâna face cea mai bună brânză.

Oricum, el mănâncă numai d-astea naturale, făcute de mâna lui. Are corturi de seră în spate. Îl vezi prin curte cum pune pomul, schimbă pomul. Are seră, el mănâncă de acolo. Brânză face numai de oaie. Și iaurt și ce vrei găsești la el”, a povestit Giovanni Becali în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Gigi Becali, desemnat Omul Anului la Super Gala FANATIK 2025 pentru al doilea an la rând

Pentru al doilea an la rând, la Super Gala FANATIK. Asta după ce FCSB a reușit să câștige al doilea titlu consecutiv de campioană, iar parcursul din Europa League a fost unul cu adevărat spectaculos. și a ținut un discurs cu adevărat istoric.

Am fost întrebat ‘Cum a fost 2025?’ Anul 2025 am spus ‘Nu excelent, dar foarte bun’. De ce? Pentru că e totul despre bani în lumea asta. Pentru bani facem totul. Pentru bani merge Răzvan, chiar dacă e taică-su milionar, merge să antreneze în Grecia pe mai multe milioane, că altfel ar sta în România. Pentru bani toată lumea pleacă în Arabia.

Discursul istoric al lui Gigi Becali la Super Gala FANATIK 2025

Totul e despre bani. Am zis că a fost foarte bun, excludem clasamentul, că asta vom vedea cum va fi. O să vorbim și despre asta de ce. Dacă vorbim de lucrurile materiale, să vorbim și despre cele spirituale. Și de ce spun eu campioni am fost, campioni vom fi.

Pentru că am încasat în 2025 aproape 15-20 de milioane de euro incluzând banii de pe Coman. Dacă am luat 15-20 de milioane de euro, eu zic că e un an foarte bun. Să zică unul care a încasat măcar 7 sau 5. Nu mă refer din drepturile TV și bilete. Atunci am zis că a fost un an foarte bun”, a declarat Gigi Becali la Super Gala FANATIK 2025.