Produsul ilegal vândut în magazinele Jumbo, la ofertă. Costă doar șase lei, însă poți plăti cu viața

În cunoscutul , clienții sunt atrași, printr-o promoție, de un produs ilegal, destinat șoferilor. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Brașov, Daniel Zontea, face avertizări.

Produsul ilegal găsit în Jumbo, care te poate conduce la moarte

Jumbo a pus la ofertă un produs ilegal, destinat șoferilor. Este vorba despre un clip pentru dezactivarea temporară a centurii de siguranță. Clienții magazinului pot achiziționa acest produs la doar șase lei, însă, în realitate, îi poate costa chiar viața.

Astfel, după o vizită în magazin, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Brașov, Daniel Zontea, a făcut această descoperire. Acesta a spus, ironic, faptul că așa poți scăpa de „cel mai enervant piuit din mașină”.

„Cu 5,99 lei, cât am dat pe clipsul asta, am scăpat de cel mai enervant piuit din mașină. Eu l-am luat de la #Jumbo, la reducere, cu 5, 99, dar sigur îl găsiți și prin alte părți. Inițial m-am gândit să iau mai multe, dar mi-am dat seama că unul singur îmi e suficient. Dacă ar fi să mi se întâmple ceva, zic „Doamne ferește, la banii ăștia n-o să mai am cum să-l schimb, așa că ăsta o să mă țină… toată viața”, a scris polițistul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta atrage atenția asupra unui accident rutier din Ploiești, în care o tânără de 19 ani a fost proiectată peste șofer, pentru că nu purta centura de siguranță. De asemenea, dă și exemplul unei fetițe de opt ani din Băicoi, care tot din cauza nepurtării centurii de siguranță.

„Eu mi-am luat acest clips doar pentru confort. La 5,99 lei, merită.

Plus că, dacă e ceva, trag repede centura, că intră în el, și scap și de amendă…șmecherie chinezăria asta. Da’ ce nu face chinezu acu’! Face și pe dracu”, mai spune acesta, ironic.

Avertismentul polițistului: „N-o să mai apuci a doua rundă, te asigur”

În acest context, inspectorul principal de poliție Daniel Zontea trage un semnal de alarmă și îi avertizează pe cei care au achiziționat sau intenționează să-și cumpere un astfel de produs.

„Poți să-ți iei 10 clipsuri de-astea, ca să le ai și pentru mai târziu, însă îți spun eu că nu e cazul. Unul e suficient să-și facă efectul. N-o să mai apuci a doua rundă, te asigur.

În toți acești ani, în care, ca polițist de rutieră, am fost printre primii la accidentele auto, am ajuns să înțeleg un lucru. Centura de siguranță nu e despre confort, e despre alegerea pe care deja ai făcut-o atunci când viața ta mai atârnată de o secundă. O ai sau nu o ai.

Iar dacă v-ați repezit să cumpărați o astfel de „chinezărie” puneți-o în torpedou. O să vă amintească, când veți trece cu mașina pe lângă câte un accident mortal, cât de ușor este să fii prost în viață”, a mai spus omul legii.